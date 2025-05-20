Нова технологія Китаю підвищує ефективність БПЛА на 88%: що придумали вчені

Команда вчених з Китайського центру аеродинамічних досліджень знайшла спосіб зробити висотні безпілотники більш ефективними за допомогою технології плазмового збудження повітря.

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Про це пише газета South China Morning Post. Згідно з дослідженням, плазма, що генерується струмами високої напруги, може підвищити аеродинамічну якість крила майже на 88%. У виданні підкреслили, що цей показник безпосередньо впливає на ефективність польоту.

За допомогою моделювання в аеродинамічній трубі команда під керівництвом старшого наукового співробітника Чжана Сіня виявила, що під час зниження швидкості дрона з 15 до 8 метрів за секунду (менш як 30 км/год) коефіцієнт підйомної сили падає більш ніж на 60%.

Щоб розв'язати цю проблему, дослідники встановили на крила БПЛА плазмового генератора. Цей пристрій потріскує 16 000 вольт електрики, іонізуючи повітря 8 000 разів на секунду, створюючи сплески заряджених частинок.

Як пояснюють у виданні, збуджена плазма порушує зрив повітряного потоку — явище, за якого рухоме повітря хаотично відривається від крил. Таким чином технологія дає змогу дронам зберігати значну підйомну силу навіть за дуже повільного польоту високо в небі.

Учені вважають, що їхні напрацювання допоможуть збільшити тривалість польоту висотних дронів. Тоді як сучасні військові БПЛА, як-от американський RQ-4 Global Hawk і китайський CH-9, уже можуть перебувати на висоті понад 10 000 метрів протягом 40 годин, експерти з аеродинаміки вважають, що поліпшені в такий спосіб апарати зможуть літати ще довше.

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Команда Чжана заявила, що наступні етапи дослідження охоплюють "пропозицію оптимальних стратегій управління за допомогою високочастотних експериментів" для розроблення ефективної, практичної "системи управління зі зворотним зв'язком" для безпілотників із плазмовим покриттям.

"Безпілотники з великою тривалістю польоту незамінні для військових і цивільних місій — розвідки, спостереження, оцінки наслідків стихійних лих — і попит на них продовжує зростати", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, у червні Китай має випробовувати новий дрон-матку Jiutian SS-UAV, що в перекладі означає "велика висота", який може переносити на собі велику кількість малих дронів.

Також повідомлялося, що найбільший китайський виробник зброї Norinco представив систему ППО Bullet Curtain, здатну знищувати ракети і рої безпілотників.