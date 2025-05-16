Китайський безпілотник розвинув шалену швидкість і "налітав" на Книгу рекордів Гіннесса

Мікродрон, розроблений китайським студентом, встановив новий світовий рекорд за швидкістю. Важить безпілотник менше 250 грамів, а розігнатися може до 340,78 км/год.

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Про це пише interestingengineering.com.

Досягнуті показники виявилися гідними занесення до Книги рекордів Гіннесса. Дрон, названий Prowess, здійснив свій рекордний політ в окрузі Хуейчжоу в провінції Гуандун.

Творцем безпілотника-рекордсмена став студент Китайського університету Гонконгу в Шеньчжені Сюй Ян. Він надихався концепцією мікродрона 2022 року, розробленою виробником віддалених літальних апаратів Quadmovr. Цей апарат досяг неофіційної швидкості 219 км/год, але безпілотник Яна перевершив ці показники ще раніше, досягнувши швидкості 244 км/год у випробувальному польоті.

Під час польоту в окрузі Хуейчжоу дрон Prowess подолав швидкісний бар'єр, який залишався неперевершеним протягом трьох років, і це ознаменувало важливий етап у проєктуванні мікродронів.

З чого зроблений дрон-рекордсмен

Безпілотник, створений Сюй Яном, містить легку раму з вуглецевого волокна і надтонку оболонку завтовшки 0,4 мм, надруковану на 3D-принтері.

Ян також спроектував і надрукував на 3D-принтері спеціальні високошвидкісні пропелери, щоб відповідати унікальним вимогам до продуктивності, оскільки відповідних комерційних варіантів не було. Це потребувало кількох раундів оптимізації конструкції для досягнення бажаних результатів.

Перед офіційним польотом Ян нагрів акумулятор дрона приблизно до 40°C, щоб забезпечити максимальну продуктивність під час швидкісного випробування.

Швейцарський інженер Самуеле Гоббі, чинний володар світового рекорду Гіннесса за найшвидший дистанційно керований квадрокоптер у категорії немікро, визнав досягнення Яна новаторським.

Раніше Фокус повідомляв, що американський супердрон Talon A2 поставив рекорд за швидкістю, досягнувши швидкості, більшої за надзвукову. Польоти виконувалися в грудні 2024-го і в березні 2025 року, проте офіційне підтвердження Пентагону з'явилося тільки в травні цього року.