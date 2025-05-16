Китайский беспилотник развил бешеную скорость и "налетал" на Книгу рекордов Гиннесса

Микродрон, разработанный китайским студентом, установил новый мировой рекорд по скорости. Весит беспилотник меньше 250 граммов, а разогнаться может до 340,78 км/ч.

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Достигнутые показатели оказались достойными включения в Книгу рекордов Гиннесса. Дрон, названный Prowess, совершил свой рекордный полет в округе Хуэйчжоу в провинции Гуандун.

Создателем беспилотника-рекордсмена стал студент Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне Сюй Ян. Он вдохновлялся концепцией микродрона 2022 года, разработанной производителем удаленных летательных аппаратов Quadmovr. Этот аппарат достиг неофициальной скорости 219 км/ч, но беспилотник Яна превзошел эти показатели еще раньше, достигнув скорости 244 км/ч в испытательном полете.

Во время полета в округе Хуэйчжоу дрон Prowess преодолел скоростной барьер, который оставался непревзойденным на протяжении трех лет, и это ознаменовало важный этап в проектировании микродронов.

Из чего сделан дрон-рекордсмен

Беспилотник, созданный Сюй Яном, включает в себя легкую раму из углеродного волокна и сверхтонкую оболочку толщиной 0,4 мм, напечатанную на 3D-принтере.

Ян также спроектировал и напечатал на 3D-принтере специальные высокоскоростные пропеллеры, чтобы соответствовать уникальным требованиям к производительности, поскольку подходящих коммерческих вариантов не было. Это потребовало нескольких раундов оптимизации конструкции для достижения желаемых результатов.

Перед официальным полетом Ян нагрел аккумулятор дрона примерно до 40°C, чтобы обеспечить максимальную производительность во время скоростного испытания.

Швейцарский инженер Самуэле Гобби, действующий обладатель мирового рекорда Гиннесса за самый быстрый дистанционно управляемый квадрокоптер в категории немикро, признал достижение Яна новаторским.

Ранее Фокус сообщал, что американский супердрон Talon A2 поставил рекорд по скорости, добившись скорости больше сверхзвуковой. Полеты выполнялись в декабре 2024-го и в марте 2025 года, однако официальное подтверждение Пентагона появилось только в мае этого года.