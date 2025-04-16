Захистить від БпЛА і ракет "стіною снарядів": у Китаї створили унікальну систему ППО

Найбільший китайський виробник зброї Norinco представив систему протиповітряної оборони Bullet Curtain, здатну знищувати ракети і рої безпілотників.

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Про це пише газета South China Morning Post.

Bullet Curtain використовує унікальний метод перехоплення, створюючи "стіну снарядів", яка накриває цілі, що наближаються. Вона також включає радар, оптичну систему виявлення, систему управління вогнем, інтегровану систему управління і боєприпаси.

"Уявіть, що ціль — муха. Традиційна система перехоплення ППО схожа на безперервне кидання каміння в муху... а тепер система загородження схожа на розмахування мухобійкою, яка охоплює всю область, де може рухатися муха", — пояснив головний конструктор Юй Бін.

Зброя стріляє 35-міліметровими боєприпасами з підвищеною ефективністю ураження, які викидають сотні субснарядів кожен. Для більших і швидших цілей, як-от ракети, команда створила нові "послідовні та паралельні боєприпаси".

Щільне розташування стволів 35-мм гармат 4х4 для різних типів боєприпасів забезпечує скорострільність і можливість швидкого перезарядження. Модульна конструкція також дає змогу інтегрувати систему ППО з різними платформами, включно з колісними та гусеничними броньованими машинами, військово-морськими кораблями та стаціонарними установками.

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Розробник зазначив, що розмір і тип "стіни снарядів" можна регулювати через комп'ютер "на основі характеристик цілі, що наближається, щоб визначити, яку стратегію слід використати і який найкращий спосіб уразити її".

"Це найважливіша особливість цієї системи озброєння", — сказав Юй Бін.

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