"Підсмажує" ракети і БПЛА: сусід Китаю застосував потужну лазерну зброю (відео)

Організація оборонних досліджень і розробок Індії (DRDO) успішно випробувала систему Mk-II(A) Laser-Directioned Energy Weapon (DEW) на Національному відкритому полігоні в Курнулі, відпрацьовуючи технологію виведення з ладу ракет, безпілотників і дрібніших снарядів.

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Деталі випробувань лазера розкрив портал National Defence.

Випробування лазерної зброї Mk-II(A)

Mk-II(A) DEW виявляє цілі за допомогою радара або вбудованої електрооптичної (EO) системи, після чого завдає удару зі швидкістю світла і використовує інтенсивний лазерний промінь.

Під час випробувань Mk-II(A) DEW успішно вразив БПЛА з фіксованим крилом на великій відстані, знищивши датчики спостереження і антени. На оприлюдненому відео можна помітити, як ціль запалюється в польоті під впливом лазера. Така зброя особливо актуальна на тлі поширення безпілотників і появи роїв дронів.

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У виданні вважають, що лазерні системи незабаром замінять традиційну кінетичну зброю і системи протиракетної оборони в сучасних війнах.

Лазер не тільки робить знищення дронів дешевшим, а й знижує ризик супутнього збитку. Вартість одного "пострілу" лазерної зброї протягом кількох секунд еквівалентна вартості пари літрів бензину.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем України продемонстрували роботу вітчизняного лазерного комплексу "Тризуб", а також розкрили його характеристики.

Також повідомлялося, що Китай представив мобільну систему протиповітряної оборони FK-4000, яка вражає безпілотники за допомогою потужних мікрохвиль.