ЗСУ вперше показали роботу лазера "Тризуб": вражає ракети, БПЛА та літаки (відео)

Сили безпілотних систем України продемонстрували роботу вітчизняного лазерного комплексу "Тризуб", а також розкрили його характеристики.

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Кадри випробувань лазера "Тризуб" показані на відео з конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК", у якій брав участь командувач Сил безпілотних системи ЗСУ Вадим Сухаревський.

Лазерна зброя "Тризуб" (01:03)

Повідомляється, що комплекс здатний знищувати ударні безпілотники, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3000 метрів. Також може вражати вертольоти, літаки та розвідувальні БПЛА на відстані до 5000 метрів.

Крім того, "Тризуб" можна використовувати для "засліплення" дронів, крилатих ракет, вертольотів і літаків на відстані до 10 000 метрів. На відео показано роботу зброї по наземній цілі, а також засліплення камери FPV-дрона з оптоволоконним управлінням.

Як зазначає "Мілітарний", хоча лазерний комплекс оснащений оптико-електронною станцією, проте наведення на ціль здійснюється вручну за допомогою джойстика, а не в автоматичному режимі. У виданні вважають, що зброя ще перебуває на етапі функціонального прототипу, тому цю функцію можуть додати пізніше.

Нагадаємо, лазерну гармату "Тризуб" встановили на надводний безпілотний катер "Алігатор-9".

У тому ж відео було продемонстровано далекобійні БПЛА на базі цивільного літака — Project Cessna.