"Поджаривает" ракеты и БПЛА: сосед Китая применил мощное лазерное оружие (видео)

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) успешно испытала систему Mk-II(A) Laser-Directioned Energy Weapon (DEW) на Национальном открытом полигоне в Курнуле, отрабатывая технологию выведения из строя ракет, беспилотников и более мелких снарядов.

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Детали испытаний лазера раскрыл портал National Defence.

Испытания лазерного оружия Mk-II(A)

Mk-II(A) DEW выявляет цели с помощью радара или встроенной электрооптической (EO) системы, после чего наносит удар со скоростью света и использовать интенсивный лазерный луч.

В ходе испытаний Mk-II(A) DEW успешно поразил БПЛА с фиксированным крылом на большом расстоянии, уничтожив датчики наблюдения и антенны. На обнародованном видео можно заметить, как цель воспламеняется в полете под воздействием лазера. Подобное оружие особенно актуально на фоне распространение беспилотников и появления роев дронов.

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В издании, полагают, что лазерные системы вскоре заменят традиционное кинетическое оружие и системы противоракетной обороны в современных войнах.

Лазер не только делает уничтожение дронов дешевле, но и снижает риск сопутствующего ущерба. Стоимость одного "выстрела" лазерного оружия в течение нескольких секунд эквивалентна стоимости пары литров бензина.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем Украины продемонстрировали работу отечественного лазерного комплекса "Тризуб", а также раскрыли его характеристики.

Также сообщалось, что Китай представил мобильную систему противовоздушной обороны FK-4000, которая поражает беспилотники с помощью мощных микроволн.