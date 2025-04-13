Имеет лазерную пушку: СБС показали новый противокорабельный комплекс "Аллигатор-9" (видео)

Командование Сил беспилотных систем Украины рассказало о новых надводных дронах Вооруженных сил, которые будут взрывать российский флот. Украинские разработчики создали антикорабельный комплекс "Аллигатор-9". На одном дроне установлена лазерная пушка "Тризуб", доложило командование.

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Новые украинские разработки и дроны ВСУ "Аллигатор" командование СБС показало во время конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК".

Дроны ВСУ — комплекс "Аллигатор-9" Сил беспилотных систем ВСУ

Конференция состоялась 10 апреля, говорится в описании видео на YouTube-канале мероприятия. Мероприятие посвящено техническим инновациям в украинской армии, и на нем демонстрировали новые разработки Defense Tech. Среди прочего, командующий силами беспилотных систем Вадим Сухаревский впервые показал лазерное оружие — пушку "Тризуб", и антикорабельный комплекс "Аллигатор-9".

Дроны ВСУ — детали

На видео, которое демонстрировалось во время конференции, показали кадры с "Аллигатором-9". Зрители увидели надводный беспилотный катер длиной около 3-5 м и высотой с человека. Технических характеристик, например, дальность работы или скорость, не указывались. При этом объяснили, что на одном из устройств противокорабельного комплекса установлен боевой лазер "Тризуб". Кроме того, командование объяснило, что комплекс — это, вероятно, группа катеров, которые будут нападать на флот РФ и будут иметь разные функции:

6-10 дронов "Аллигатор-5" ToD — это катера-торпеды;

3-5 дронов "Аллигатор-5" EW — это "группа обеспечения прорыва". В группу входят беспилотники, которые несут средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, антиминной деятельности и навигации.

В другом фрагменте записи СПС рассказали о лазерной пушке "Тризуб". Указано, какие боевые возможности имеет новое оружие ВСУ:

способна уничтожать российские ударные дроны, управляемые авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3 км;

способна уничтожать вертолеты, самолеты, БПЛА на расстоянии до 5 км;

способна ослеплять дроны, крылатые ракеты, вертолеты, самолеты на расстоянии до 10 км.

Дроны ВСУ — боевой лазер "Тризуб" Сил беспилотных систем ВСУ

Отметим, 5 марта украинские разработчики показали самый быстрый дрон для ВСУ "Перевертень". Они рассказали, что это "младший брат" БПЛА Sting, который перехватывает дроны-камикадзе "Шахед" ВС РФ. Устройство способно лететь со скоростью до 200 км/ч, работать на высоте до 5 км, набирать высоту со скоростью 25 м/с.

Между тем 2 апреля Defense Express рассказало о дроне на оптоволокне — беспилотной роботизированной платформе, которую представил проект Brave1. Устройство способно преодолевать вдвое большее, чем раньше, расстояние — до 20 км. С его помощью можно привозить на позицию оружие и боеприпасы и вывозить раненых, отметили разработчики.

Напоминаем, 29 марта Главное управление разведки заявило о первых применения дронов-перехватчиков Сил обороны Украины.