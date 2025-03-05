Уничтожает дроны РФ: для ВСУ создали "самый быстрый" FPV-дрон "Перевертень" (видео)
По словам разработчиков, дрон "Перевертень" является "младшим братом" украинского беспилотника Sting, разработанного для перехвата "Шахедов".
Украинская компания "Дикие Шершни" представила новый серийный FPV-дрон "Перевертень". Об этом говорится на официальной странице разработчика.
Сообщается, что "Перевертень" разработан для уничтожения вражеских воздушных целей. На обнародованном видео можно заметить, как новый БПЛА атакует российские беспилотники "Ланцет" и Zala.
По словам разработчиков, "Перевертень" является "самым быстрым в Украине" FPV-дроном. Он является "младшим братом" скоростного перехватчика Sting от "Диких Шершней", который имеет намного большие возможности. Ранее в компании отмечали, что дроны Sting нацелены на борьбу с российскими "Шахедами".
Технические характеристики дрона "Перевертень":
- максимальная скорость – до 200 км/час;
- максимальная рабочая высота – 5 километров;
- скорость набора высоты – 23 сек./км.
"На счету этих дронов уже немало сбитых целей", — подчеркнули "Дикие Шершни".
Напомним, украинская компания Rise Technologies также разрабатывает разведывательный беспилотник Yautja RSD, который позиционируется как альтернатива китайским дронам DJI Mavic и Autel.