Нова зброя США "підсмажує" рої БПЛА і кораблі одним пострілом: деталі (відео)

Американська компанія Epirus оголосила про випуск потужної мікрохвильової системи Leonidas H2O, розробленої для боротьби з човновими моторами, безпілотними надводними суднами і безпілотними літальними апаратами.

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Про це йдеться на офіційному сайті Epirus. За даними компанії, Leonidas H2O показала ефективність проти суднових двигунів на рекордних відстанях під час програми навчань ВМС США з передових військово-морських технологій Coastal Triden.

Мікрохвильова зброя Leonidas H2O

Систему випробували проти чотирьох суднових двигунів потужністю від 40 до 90 кінських сил у різних діапазонах. Мікрохвильова зброя успішно впоралася з усіма чотирма цілями на оперативних відстанях.

"Міністерство оборони витратило роки на дослідження і розробки і вклало десятки мільйонів доларів у розробку некінетичного рішення для зупинки судна, при цьому на сьогоднішній день не розгорнута жодна оперативна система. З Leonidas H2O ми представляємо перевірену технологію з доведеною ефективністю, щоб заповнити цю прогалину можливостей сьогодні", — заявив генеральний директор Epirus Енді Лоурі.

Як зазначають у компанії, Leonidas H2O виводить з ладу електроніку, маючи "необмежений магазин". При цьому неіонізуюче випромінювання зброї безпечне для боєприпасів, пального та персоналу за умови правильного управління.

Нагадаємо, раніше у США завершили польові випробування мікрохвильової системи знешкодження повітряних цілей CHIMERA від компанії Raytheon.

Зі свого боку китайські вчені заявили про розробку мікрохвильової зброї, потужність якої еквівалентна енергії, що вивільняється під час ядерного вибуху.