Порівнянно з ядерною бомбою: у Китаї випробовують потужну мікрохвильову зброю

Мікрохвильову зброю може використовуватися для знищення безпілотників і супутників, зокрема американських Starlink.

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Китайські вчені з Національного університету оборонних технологій у Чанші та Північно-західного інституту ядерних технологій у Сіані заявили про розробку мікрохвильової зброї, потужність якої еквівалентна електромагнітній енергії, що вивільняється під час ядерного вибуху. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що мікрохвильова зброя високої потужності (HPM) може використовуватися для знищення безпілотників і супутників. Наразі вона перебуває на експериментальному рівні.

Як зазначають у виданні, таку техніку тривалий час вважали непрактичною, оскільки вона, як правило, відносно нестабільна. Однак китайські дослідники стверджують, що подолали технічні перешкоди при розробці компактної та потужної мікрохвильової зброї.

Дослідники заявили, що їхня технологія виробляє електромагнітні хвилі, що обертаються і можуть бути перетворені в більш стабільні стани. Крім того, вони розробили спосіб розподілу електромагнітних хвиль по восьми незалежних каналах для фазованих антенних решіток.

За словами вчених, це досягається за допомогою унікального дільника потужності розміром із побутовий вентилятор. Завдяки цьому HPM може видавати 80 000 вольт на метр. Це можна порівняти з електромагнітними імпульсами, що генеруються вибухами ядерної зброї.

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Вчені стверджують, що високопродуктивний дільник потужності пройшов понад 5000 випробувань на повній потужності, при цьому практично не було виявлено "ерозії хвоста" або інших видимих довготривалих пошкоджень. Крім того, ефективність роботи цього восьмисмугового дільника потужності досягла 96,6 %, а межа його порогової потужності може перевищити 1 ГВт.

За словами розробників, під час випробувань зброя випромінювала електромагнітні імпульси Ku-діапазону. Це основна робоча смуга частот супутників зв'язку, таких як Starlink. Зважаючи на це, у виданні не виключають, що китайські військові займаються розробкою спеціалізованої протисупутникової зброї.

Нагадаємо, китайська корпорація аерокосмічної науки і технологій представила на масштабному авіасалоні в Чжухаї мобільну систему протиповітряної оборони FK-4000, яка вражає безпілотники за допомогою потужних мікрохвиль.

Також повідомлялося, що Корпус морської піхоти США отримає потужну мікрохвильову зброю Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для боротьби з роями безпілотників.