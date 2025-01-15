Сравнимо с ядерной бомбой: в Китае испытывают мощное микроволновое оружие

Микроволновое оружие может использоваться для уничтожения беспилотников и спутников, в частности американских Starlink.

Related video

Китайские ученые из Национального университета оборонных технологий в Чанше и Северо-западного института ядерных технологий в Сиане заявили о разработке микроволнового оружия, мощность которого эквивалентна электромагнитной энергии, высвобождаемой при ядерном взрыве. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что микроволновое оружие высокой мощности (HPM) может использоваться для уничтожения беспилотников и спутников. На данный момент оно находится на экспериментальном уровне.

Как отмечают в издании, подобная техника долгое время считалась непрактичной, поскольку она, как правило, относительно нестабильна. Однако китайские исследователи утверждают, что преодолели технические препятствия при разработке компактного и мощного микроволнового оружия.

Исследователи заявили, что их технология производит вращающиеся электромагнитные волны, которые могут быть преобразованы в более стабильные состояния. Кроме того, они разработали способ распределения электромагнитных волн по восьми независимым каналам для фазированных антенных решеток.

По словам ученых, это достигается с помощью уникального делителя мощности размером с бытовой вентилятор. Благодаря этому HPM может выдавать 80 000 вольт на метр. Это сопоставимо с электромагнитными импульсами, генерируемыми взрывами ядерного оружия.

Важно

Реальная "Звезда смерти": в Китае создали новое энергетического оружие против спутников США

Ученые утверждают, что высокопроизводительный делитель мощности прошел более 5000 испытаний на полной мощности, при этом практически не было обнаружено "эрозии хвоста" или других видимых долговременных повреждений. Кроме того, эффективность работы этого восьмиполосного делителя мощности достигла 96,6 %, а предел его пороговой мощности может превысить 1 ГВт.

По словам разработчиков, во время испытаний оружие излучало электромагнитные импульсы Ku-диапазона. Это основная рабочая полоса частот спутников связи, таких как Starlink. Взирая на это, в издании не исключают, что китайские военные занимаются разработкой специализированного противоспутникового оружия.

Напомним, китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий представила на масштабном авиасалоне в Чжухае мобильную систему противовоздушной обороны FK-4000, которая поражает беспилотники с помощью мощных микроволн.

Также сообщалось, что Корпус морской пехоты США получит мощное микроволновое оружие Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для борьбы с роями беспилотников.