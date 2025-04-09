Новое оружие США "поджаривает" рои БПЛА и корабли одним выстрелом: детали (видео)

Американская компания Epirus объявила о выпуске мощной микроволновой системы Leonidas H2O, разработанной для борьбы с лодочными моторами, беспилотными надводными судами и беспилотными летательными аппаратами.

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Об этом говорится на официальном сайте Epirus. По данным компании, Leonidas H2O показала эффективность против судовых двигателей на рекордных расстояниях в ходе программы учений ВМС США по передовым военно-морским технологиям Coastal Triden.

Микроволновое оружие Leonidas H2O

Систему испытали против четырех судовых двигателей мощностью от 40 до 90 лошадиных сил в различных диапазонах. Микроволновое оружие успешно справилось со всеми четырьмя целями на оперативных расстояниях.

"Министерство обороны потратило годы на исследования и разработки и вложило десятки миллионов долларов в разработку некинетического решения для остановки судна, при этом на сегодняшний день не развернута ни одна оперативная система. С Leonidas H2O мы представляем проверенную технологию с доказанной эффективностью, чтобы заполнить этот пробел возможностей сегодня", — заявил генеральный директор Epirus Энди Лоури.

Как отмечают в компании, Leonidas H2O выводит из строя электронику, имея "неограниченный магазин". При этом неионизирующее излучение оружие безопасно для боеприпасов, топлива и персонала при правильном управлении.

Напомним, ранее в США завершили полевые испытания микроволновой системы обезвреживания воздушных целей CHIMERA от компании Raytheon.

В свою очередь китайские ученые заявили о разработке микроволнового оружия, мощность которого эквивалентна энергии, высвобождаемой при ядерном взрыве.