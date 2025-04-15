Бластер HELMA-LP "підсмажить" ціль зненацька: як працює ручна лазерна система (фото)

Французька компанія CILAS представила на виставці SOFINS 2025 прототип ручної лазерної системи HELMA-LP.

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Можливості HELMA-LP розкрив портал European Defense Review. Зброя призначена для ураження статичних цілей на відстані від 300 до 500 метрів. Стрілець повинен утримувати лазер на цілі від 5 до 15 секунд.

Уся система складається з гвинтівкового типу ефектора, який з'єднаний двома кабелями з рюкзаком, що містить джерело живлення. Загальна маса лазерної зброї становить близько 15 кілограмів.

Бластер HELMA-LP Фото: EDR On-Line

Центральний блок включає лазерний випромінювач, циліндричний корпус спереду є оптичним елементом, що дозволяє концентрувати лазерний промінь на цілі. Зверху можна помітити повнорозмірну планку Пікатінні, на якій встановлено приціл снайперського типу.

Щоб стабілізувати бластер, оператор може використовувати штатив або рюкзак. Для полегшення прицілювання можна використовувати інфрачервоний або видимий маркер.

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Серед можливих цілей HELMA-LP — брезент, броньоване скло, приціли, карданні підвіси, лінзи, радіоприймачі, комп'ютери, екрани, камери та інше електронне обладнання, яке можна вивести з ладу шляхом нагрівання.

"Безшумний і невидимий "снайперський лазер" CILAS безумовно вразить противника зненацька, будучи абсолютно безшумним, створюючи невизначеність і психологічний тиск на супротивника", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем України продемонстрували роботу вітчизняного лазерного комплексу "Тризуб", а також розкрили його характеристики.

Раніше заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву також продемонстрували нову лазерну зброю, призначену для боротьби з БПЛА.