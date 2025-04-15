Бластер HELMA-LP "поджарит" цель врасплох: как работает ручная лазерная система (фото)

Французская компания CILAS представила на выставке SOFINS 2025 прототип ручной лазерной системы HELMA-LP.

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Возможности HELMA-LP раскрыл портал European Defense Review. Оружие предназначено для поражения статичных целей на расстоянии от 300 до 500 метров. Стрелок должен удерживать лазер на цели от 5 до 15 секунд.

Вся система состоит из винтовочного типа эффектора, который соединен двумя кабелями с рюкзаком, содержащим источник питания. Общая масса лазерного оружия составляет около 15 килограмм.

Бластер HELMA-LP Фото: EDR On-Line

Центральный блок включает лазерный излучатель, цилиндрический корпус спереди является оптическим элементом, который позволяет концентрировать лазерный луч на цели. Сверху можно заметить полноразмерную планку Пикатинни, на которой установлен прицел снайперского типа.

Чтобы стабилизировать бластер, оператор может использовать штатив или рюкзак. Для облегчения прицеливания можно использовать инфракрасный или видимый маркер.

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Среди возможных целей HELMA-LP – брезент, бронированное стекло, прицелы, карданные подвесы, линзы, радиоприемники, компьютеры, экраны, камеры и прочее электронное оборудование, которое можно вывести из строя путем нагревания.

"Бесшумный и невидимый "снайперский лазер" CILAS определенно поразит противника врасплох, будучи абсолютно бесшумным, создавая неопределенность и психологическое давление на противника", — отметили в издании.

Напомним, Силы беспилотных систем Украины продемонстрировали работу отечественного лазерного комплекса "Тризуб", а также раскрыли его характеристики.

Ранее заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву также продемонстрировали новое лазерное оружие, предназначенное для борьбы с БПЛА.