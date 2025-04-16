Защитит от БПЛА и ракет "стеной снарядов": в Китае создали уникальную систему ПВО

Крупнейший китайский производитель оружия Norinco представил систему противовоздушной обороны Bullet Curtain, способную уничтожать ракеты и рои беспилотников.

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Об этом пишет газета South China Morning Post.

Bullet Curtain использует уникальный метод перехвата, создавая "стену снарядов", которая накрывает приближающиеся цели. Она также включает радар, оптическую систему обнаружения, систему управления огнем, интегрированную систему управления и боеприпасы.

"Представьте, что цель — муха. Традиционная система перехвата ПВО похожа на непрерывное бросание камней в муху… а теперь система заграждения похожа на размахивание мухобойкой, которая охватывает всю область, где может двигаться муха", — объяснил главный конструктор Юй Бин.

Оружие стреляет 35-миллиметровыми боеприпасами с повышенной эффективностью поражения, которые выбрасывают сотни субснарядов каждый. Для более крупных и быстрых целей, таких как ракеты, команда создала новые "последовательные и параллельные боеприпасы".

Плотное расположение стволов 35-мм орудий 4х4 для различных типов боеприпасов обеспечивает скорострельность и возможность быстрой перезарядки. Модульная конструкция также позволяет интегрировать систему ПВО с различными платформами, включая колесные и гусеничные бронированные машины, военно-морские корабли и стационарные установки.

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Разработчик отметил, что размер и тип "стены снарядов" можно регулировать через компьютер "на основе характеристик приближающейся цели, чтобы определить, какую стратегию следует использовать и какой наилучший способ поразить ее".

"Это самая важная особенность этой системы вооружения", — сказал Юй Бин.

Напомним, американская компания Epirus объявила о выпуске мощной микроволновой системы Leonidas H2O для борьбы с лодочными моторами, беспилотными надводными судами и БПЛА.

В свою очередь французская компания CILAS представила на выставке SOFINS 2025 прототип ручной лазерной системы HELMA-LP.