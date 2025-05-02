Уперше у світі: фотонний радар зі ШІ виявив БПЛА на відстані кілометрів (фото)

Агентство оборонних розробок Південної Кореї (ADD) успішно випробувало технологію фотонного радара на основі штучного інтелекту (ШІ), здатну виявляти невеликі безпілотники на відстані кількох кілометрів.

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Нова технологія використовує лазерне світло для генерації та обробки електромагнітних хвиль, відправляє їх до цілі і використовує ШІ, щоб проаналізувати відбиті сигнали для ідентифікації цілі.

Використовуючи цю систему, ADD вдалося ідентифікувати невеликі повітряні судна на відкритому повітрі, які важко виявити за допомогою наявного обладнання, такого як камери, на відстані кількох кілометрів.

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Очікується, що використання цієї технології відкриє нову главу в галузі військового спостереження і розвідки. За даними агентства, це була перша у світі реальна демонстрація технології.

"За кордоном є роботи, що підтверджують можливість ідентифікації з використанням моделювання, проте випадків успішної ідентифікації в реальних умовах не зафіксовано", — зазначили в ADD.

Нагадаємо, компанія Anduril представила підводну сенсорну мережу Seabed Sentry, яка забезпечує зондування і зв'язок з використанням штучного інтелекту (ШІ) на дні океану для комерційних і військових цілей.

Зі свого боку група дослідників з Університету імені Брігама Янга розробила мережу недорогих радіолокаційних станцій, що можуть працювати як система управління повітряним рухом спеціально для БПЛА.