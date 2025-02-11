У 100 000 разів дешевше: створено систему, яка "бачить" усі БПЛА на малих висотах

За словами вчених, радари за кілька сотень доларів можуть виявляти всі об'єкти, що летять на висоті менше 120 метрів.

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Група дослідників з Університету імені Брігама Янга (BYU) розробила мережу недорогих радіолокаційних станцій, які можуть працювати як система управління повітряним рухом спеціально для безпілотників. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, сучасні радари ефективні на великій висоті, проте насилу виявляють об'єкти, що летять на висоті менше ніж 120 метрів. Це ускладнює відстеження невеликих безпілотників у перевантаженому повітряному просторі.

Щоб вирішити цю проблему, вчені розробили систему, яка може точно відстежувати дрони в режимі реального часу. Ця технологія використовує кілька невеликих радарів замість однієї дорогої радіолокаційної станції, які часто можна побачити в аеропортах.

"Замість того, щоб покладатися на радарну систему аеропорту вартістю 10 мільйонів доларів, ми працюємо з пристроями, які можна побудувати за кілька сотень доларів. Хоча в них може не бути всіх функцій висококласних систем, їхні об'єднані дані можуть створити надійну мережу стеження", — заявив співавтор дослідження Карл Варнік.

За словами вчених, система функціонує завдяки взаємопов'язаним радарним установкам, розміщеним навколо заданого району. Кожен радар орієнтований у небо для виявлення і відстеження рухомих об'єктів у межах свого радіусу дії.

Отримані в такий спосіб дані обробляються в глобальній системі координат і передаються іншим наземним станціям, забезпечуючи тим самим цілісну і динамічну картину повітряного руху в околицях.

"Ця синхронізація має ключове значення для точного визначення місця розташування кожного дрона в небі, зводячи до мінімуму ймовірність зіткнень", — наголосив професор машинобудування Тім Маклейн.

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Спочатку дослідження було зосереджене на трьох радарах, кожен з яких здатний контролювати повітряний простір радіусом 76 метрів, але за потреби систему можна масштабувати. Вчені вважають, що ці невеликі радіолокаційні станції можна встановлювати на таких конструкціях, як ліхтарні стовпи або вишки стільникового зв'язку, що полегшить їх широкомасштабне розгортання без значних витрат на інфраструктуру.

"Для ефективного управління повітряним простором кільком операторам, таким як компанії з доставки, необхідно мати можливість спільно використовувати один і той самий повітряний простір без конфліктів. Наша система дає змогу різним дронам від різних постачальників працювати одночасно, зберігаючи при цьому безпеку", — підсумував керівник проєкту, професор Кеммі Петерсон.

Нагадаємо, китайські дослідники розробили і випробували новий підводний датчик, який може виявляти літаки на відстані багатьох кілометрів.

Також повідомлялося, що група китайських учених працює над інновацією, яка може бути використана для обману радіолокаційних радарів.