В 100 000 раз дешевле: создана система, которая "видит" все БПЛА на малых высотах

По словам ученых, радары за несколько сотен долларов могут обнаруживать все объекты, летящие на высоте менее 120 метров.

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Группа исследователей из Университета имени Бригама Янга (BYU) разработала сеть недорогих радиолокационных станций, которые могут работать как система управления воздушным движением специально для беспилотников. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, современные радары эффективны на большой высоте, однако с трудом обнаруживают объекты, летящие на высоте менее 120 метров. Это затрудняет отслеживание небольших беспилотников в перегруженном воздушном пространстве.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали систему, которая может точно отслеживать дроны в режиме реального времени. Эта технология использует несколько небольших радаров вместо одной дорогостоящей радиолокационной станции, которые часто можно увидеть в аэропортах.

"Вместо того, чтобы полагаться на радарную систему аэропорта стоимостью 10 миллионов долларов, мы работаем с устройствами, которые можно построить за несколько сотен долларов. Хотя у них может не быть всех функций высококлассных систем, их объединенные данные могут создать надежную сеть слежения", — заявил соавтор исследования Карл Варник

По словам ученых, система функционирует благодаря взаимосвязанным радарным установкам, размещенным вокруг заданного района. Каждый радар ориентирован в небо для обнаружения и отслеживания движущихся объектов в пределах своего радиуса действия.

Полученные таким способн данные обрабатываются в глобальной системе координат и передаются другим наземным станциям, обеспечивая тем самым целостную и динамичную картину воздушного движения в окрестностях.

"Эта синхронизация имеет ключевое значение для точного определения местоположения каждого дрона в небе, сводя к минимуму вероятность столкновений", — подчеркнул профессор машиностроения Тим Маклейн.

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Изначально исследование было сосредоточено на трех радарах, каждый из которых способен контролировать воздушное пространство радиусом 76 метров, но при потребности систему можно масштабировать. Ученые считают, что эти небольшие радиолокационные станции можно устанавливать на таких конструкциях, как фонарные столбы или вышки сотовой связи, что облегчит их широкомасштабное развертывание без значительных затрат на инфраструктуру.

"Для эффективного управления воздушным пространством нескольким операторам, таким как компании по доставке, необходимо иметь возможность совместно использовать одно и то же воздушное пространство без конфликтов. Наша система позволяет различным дронам от разных поставщиков работать одновременно, сохраняя при этом безопасность", — заключил руководитель проекта, профессор Кэмми Петерсон.

Напомним, китайские исследователи разработали и испытали новый подводный датчик, который может обнаруживать самолеты на расстоянии многих километров.

Также сообщалось, что группа китайских ученых работает над инновацией, которая может быть использована для обмана радиолокационных радаров.