Отслеживает ракеты за тысячи километров: в Китае показали "шестиэтажный" радар (фото)

По словам аналитиков, улучшенная китайская РЛС является частью усилий Пекина по улучшению своих возможностей раннего оповещения о ракетных угрозах.

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В репортаже государственного телевидения Китая была замечена огромная наземная радиолокационная станция с фазированной решеткой. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

На обнародованных кадрах видны десятки антенн, выстроенных в восьмиугольную решетку на сооружении высотой не менее шести этажей. В репортаже также показано, как Си Цзиньпин поздравил военных с наступлением Нового года по лунному календарю и призвал войска "усилить боевую готовность" на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Китайская РЛС Фото: SCMP

"Мы будем строго следить за обстановкой на поле боя, чтобы гарантировать, что в случае возникновения какой-либо ситуации мы немедленно отреагируем", — заявил представитель аэрокосмических сил Китая, стоя перед радаром.

Как отмечают в издании, подробности о системе не разглашаются, однако аналитики утверждают, что этот усовершенствованный радар является ключевой частью усилий Пекина по улучшению своих возможностей раннего оповещения о ракетных угрозах.

Китайская РЛС Фото: SCMP

Военный комментатор и бывший инструктор НОАК Сун Чжунпин заявил, что оборудование, показанное на кадрах, по всей видимости, представляет собой "стратегический активный радар с фазированной решеткой", способный обнаруживать ракетные угрозы на расстоянии "нескольких тысяч километров".

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"Это ключ к получению предупреждений на ранней стадии, чтобы у вас было достаточно времени для организации противоракетных сил для реагирования", — сказал Сун Чжунпин.

В свою очередь военный аналитик и бывший эксперт по вооружению НОАК Фу Цяньшао предположил, что упомянутая радиолокационная станция может быть немного мощнее по охвату, чем радар PAVE PAWS, способный обнаруживать ракету, запущенную с расстояния до 5000 километров.

Напомним, китайские исследователи разработали и испытали новый подводный датчик, который может обнаруживать самолеты на расстоянии многих километров.

Также сообщалось, что китайские специалисты Оборонного научно-технического университета НОАК представили материал, способный сделать самолет невидимым для радаров.