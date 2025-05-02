Не пропустить ні судна, ні підводного човна: як працює пристрій Seabed Sentry (відео)

Компанія Anduril представила підводну сенсорну мережу Seabed Sentry, яка забезпечує зондування і зв'язок з використанням штучного інтелекту (ШІ) на дні океану для комерційних і військових цілей.

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За даними Anduril, Seabed Sentry перевершує наявні рішення для спостереження за морським дном завдяки модульній конструкції, здатності занурюватися на понад 500 метрів і нести понад 0,5 м³ корисного навантаження.

Сенсорна мережа Seabed Sentry

На відміну від стаціонарних систем спостереження за морським дном, розміщення та обслуговування яких обходиться дорого, система Anduril являє собою мережу "безкабельних" глибоководних вузлів, які зчитують, обробляють і передають критично важливу підводну інформацію на кордоні в режимі реального часу.

У цю мережу можна швидко інтегрувати датчики і корисні навантаження, необхідні для комерційних або оборонних завдань, включно з обстеженням морського дна, побудовою морської моделі життя, безпекою портів, захистом критично важливої інфраструктури, боротьбою з підводними човнами і з надводними суднами.

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"Seabed Sentry заповнює прогалини у зв'язку і сприйнятті, забезпечуючи морську обізнаність і ланцюжки знищення способами, які в даний час неможливі без високих витрат", — стверджує виробник.

Система працює на базі програмної платформи Lattice компанії Anduril та інтегрується з нашим сімейством великих і надвеликих автономних підводних човнів Dive. Її можна розгорнути на морському дні, привести в дію, потім витягти, очистити, перезарядити і повторно використовувати.

Вартовий морського дна Фото: Anduril Industries

"Anduril будує майбутнє панування в морі за допомогою автономних систем, які є інтелектуальними, масштабованими та доступними", — підсумували в компанії.

Нагадаємо, у Великій Британії розглядають супутники, повітряні кулі та прив'язні аеростати як альтернативу розвідувальним безпілотникам Watchkeeper.