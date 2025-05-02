Не пропустить ні судна, ні підводного човна: як працює пристрій Seabed Sentry (відео)
Компанія Anduril представила підводну сенсорну мережу Seabed Sentry, яка забезпечує зондування і зв'язок з використанням штучного інтелекту (ШІ) на дні океану для комерційних і військових цілей.
За даними Anduril, Seabed Sentry перевершує наявні рішення для спостереження за морським дном завдяки модульній конструкції, здатності занурюватися на понад 500 метрів і нести понад 0,5 м³ корисного навантаження.
На відміну від стаціонарних систем спостереження за морським дном, розміщення та обслуговування яких обходиться дорого, система Anduril являє собою мережу "безкабельних" глибоководних вузлів, які зчитують, обробляють і передають критично важливу підводну інформацію на кордоні в режимі реального часу.
У цю мережу можна швидко інтегрувати датчики і корисні навантаження, необхідні для комерційних або оборонних завдань, включно з обстеженням морського дна, побудовою морської моделі життя, безпекою портів, захистом критично важливої інфраструктури, боротьбою з підводними човнами і з надводними суднами.
"Seabed Sentry заповнює прогалини у зв'язку і сприйнятті, забезпечуючи морську обізнаність і ланцюжки знищення способами, які в даний час неможливі без високих витрат", — стверджує виробник.
Система працює на базі програмної платформи Lattice компанії Anduril та інтегрується з нашим сімейством великих і надвеликих автономних підводних човнів Dive. Її можна розгорнути на морському дні, привести в дію, потім витягти, очистити, перезарядити і повторно використовувати.
"Anduril будує майбутнє панування в морі за допомогою автономних систем, які є інтелектуальними, масштабованими та доступними", — підсумували в компанії.
Нагадаємо, у Великій Британії розглядають супутники, повітряні кулі та прив'язні аеростати як альтернативу розвідувальним безпілотникам Watchkeeper.