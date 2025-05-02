Не пропустит ни судно, ни подлодку: как работает устройство Seabed Sentry (видео)

Компания Anduril представила подводную сенсорную сеть Seabed Sentry, которая обеспечивает зондирование и связь с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на дне океана для коммерческих и военных целей.

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По данным Anduril, Seabed Sentry превосходит существующие решения для наблюдения за морским дном за счет модульной конструкции, способности погружаться на более чем 500 метров и нести более 0,5 м³ полезной нагрузки.

Сенсорная сеть Seabed Sentry

В отличие от стационарных систем наблюдения за морским дном, размещение и обслуживание которых обходится дорого, система Anduril представляет собой сеть "бескабельных" глубоководных узлов, которые считывают, обрабатывают и передают критически важную подводную информацию на границе в режиме реального времени.

В эту сеть можно быстро интегрировать датчики и полезные нагрузки, необходимые для коммерческих или оборонных задач, включая обследование морского дна, построение морской модели жизни, безопасность портов, защиту критически важной инфраструктуры, борьбу с подводными лодками и с надводными судами.

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"Seabed Sentry заполняет пробелы в связи и восприятии, обеспечивая морскую осведомленность и цепочки уничтожения способами, которые в настоящее время невозможны без высоких затрат", — утверждает производитель.

Система работает на базе программной платформы Lattice компании Anduril и интегрируется с нашим семейством больших и сверхбольших автономных подлодок Dive. Ее можно развернуть на морском дне, привести в действие, затем извлечь, очистить, перезарядить и повторно использовать.

Seabed Sentry Фото: Anduril Industries

"Anduril строит будущее господства в море с помощью автономных систем, которые являются интеллектуальными, масштабируемыми и доступными", — заключили в компании.

Напомним, в Великобритании рассматривают спутники, воздушные шары и привязные аэростаты в качестве альтернативны разведывательными беспилотникам Watchkeeper.