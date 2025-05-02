Для переваги над РФ: у Британії знайшли заміну "проблемним" безпілотникам

У Великій Британії розглядають супутники, повітряні кулі та прив'язні аеростати як альтернативу розвідувальним середньовисотним апаратам великої тривалості польоту (MALE), таким як дрон Watchkeeper.

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Про це йдеться у статті Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI). На думку авторів, заміна Watchkeeper є необхідністю для британської армії, оскільки війна в Україні показала низьку виживаність подібних дронів.

Передбачається, що цю проблему можна вирішити, знизивши вартість БПЛА настільки, щоб його не шкода було втратити. Однак експерти зазначають, що це вимагатиме від британської армії "ганятися за ціною за рахунок можливостей платформи".

Чим можна замінити Watchkeeper

У публікації сказано, що можливості Британії з виявлення цілей мають перевершувати РФ. Для цього в країні вже створюються альтернативи MALE.

Повідомляється, що Британія могла б інвестувати в супутники на низькій навколоземній орбіті, а в найближчій перспективі — шукати доступні варіанти, як-от висотні повітряні кулі в стратосфері або прив'язні аеростати, оснащені датчиками для спостереження.

Також є перспектива широкомасштабного дистанційного зондування з використанням таких технологій, як квантові датчики, де у Великої Британії є значний суверенний потенціал.

"Однак ясно, що британська армія не може просто замінити Watchkeeper на основі того, що близько до аналогічної основи, і розраховувати на те, що залишиться конкурентоспроможною", — підсумували автори.

Нагадаємо, компанія Northrop Grumman презентувала на виставці Modern Day Marine у Вашингтоні новий реактивний безпілотник Lumberjack. Апарат був представлений як модульна платформа, здатна виконувати ударні завдання, вести радіоелектронну боротьбу і розвідку.