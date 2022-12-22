Беспилотники Watchkeeper X поступят на вооружение армии Румынии: потратят $410 млн

Watchkeeper создан на базе дрона Elbit Hermes 450. Он будет производиться в Румынии.

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Румынская государственная оборонная компания Romtehnica, действующая в качестве представителя министерства национальной обороны страны, подписала рамочное соглашение с израильской компанией Elbit Systems о покупке до семи беспилотников Watchkeeper X, пишет defensenews.com.

Сделка, которая оценивается в 410 миллионов долларов США), заключена в связи с тем, что восточноевропейские союзники Румынии начали приобретать беспилотные летательные аппараты после вторжения России в Украину.

В рамках соглашения румынские оборонные предприятия должны обеспечить производство и обслуживание тактических беспилотников, говорится в заявлении министерства. Сделка рассчитана на пять лет.

"Начиная с третьей системы Watchkeeper X, смежные электрические и механические системы будут производиться в Румынии предприятиями, работающими на национальную оборонную промышленность", — говорится в заявлении. "Комплексные работы по техническому обслуживанию на протяжении всего жизненного цикла систем Watchkeeper X будут обеспечивать отечественные экономические операторы, чтобы избежать оказания этих услуг иностранными компаниями в кризисных ситуациях или в военное время".

Watchkeeper создан на базе дрона Elbit Hermes 450. БПЛА производится U-TacS, совместным предприятием, в котором Elbit Systems принадлежит 51% акций, а Thales UK — 49% акций.

В октябре прошлого года Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на аренду комплекта беспилотников MQ-9A Reaper от американского производителя General Atomics. Этот шаг был сделан в связи с тем, что министерство готовит закупку БПЛА.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, правительство Литвы выделило дополнительные средства на закупку беспилотников Switchblade в США, и ожидается, что сделка будет подписана до конца 2022 года.

Другой восточный фланг, где готовятся закупать боевые дроны, — это Чехия и Молдова.

Что известно о БПЛА Watchkeeper X

Watchkeeper X предназначен для широкого круга военных задач. Он помогает вести разведку, наблюдение и рекогносцировку, может работать в экстремальных и сложных условиях. В небе БПЛА способен находиться 16 ч, при этом дальность его полета достигает 140 км, а максимальной транзитной скорость — 95 узлов.