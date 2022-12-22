Безпілотники Watchkeeper X надійдуть на озброєння армії Румунії: витратять $410 млн

Watchkeeper створено на базі дрона Elbit Hermes 450. Він буде вироблятися в Румунії.

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Румунська державна оборонна компанія Romtehnica, яка діє як представник міністерства національної оборони країни, підписала рамкову угоду з ізраїльською компанією Elbit Systems про купівлю до семи безпілотників Watchkeeper X, пише defensenews.com.

Угода, яка оцінюється в 410 мільйонів доларів США, укладена у зв'язку з тим, що східноєвропейські союзники Румунії почали купувати безпілотні літальні апарати після вторгнення Росії в Україну.

У межах угоди румунські оборонні підприємства мають забезпечити виробництво й обслуговування тактичних безпілотників, йдеться у заяві міністерства. Угода розрахована на п'ять років.

"Починаючи з третьої системи Watchkeeper X, суміжні електричні та механічні системи будуть вироблятися в Румунії підприємствами, які працюють на національну оборонну промисловість", — йдеться у заяві. "Комплексні роботи з технічного обслуговування протягом усього життєвого циклу систем Watchkeeper X забезпечуватимуть вітчизняні економічні оператори, щоб уникнути надання цих послуг іноземними компаніями у кризових ситуаціях або у воєнний час".

Watchkeeper створено на базі дрона Elbit Hermes 450. БПЛА виробляється U-TacS, спільним підприємством, в якому Elbit Systems належить 51% акцій, а Thales UK — 49% акцій.

Торік у жовтні Міністерство національної оборони Польщі підписало контракт на оренду комплекту безпілотників MQ-9A Reaper від американського виробника General Atomics. Цей крок було зроблено через те, що міністерство готує закупівлю БПЛА.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, уряд Литви виділив додаткові кошти на закупівлю безпілотників Switchblade у США, й очікується, що угода буде підписана до кінця 2022 року.

Інший східний фланг, де готуються закуповувати бойові дрони, — це Чехія та Молдова.