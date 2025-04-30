Дешевий "Лісоруб": Northrop Grumman представила реактивний ударний дрон Lumberjack

Компанія Northrop Grumman презентувала на виставці Modern Day Marine у Вашингтоні новий реактивний безпілотник під назвою Lumberjack. Апарат був представлений як модульна платформа, здатна виконувати ударні завдання, а також вести радіоелектронну боротьбу і розвідку.

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За словами директора з технологій Northrop Grumman Майкла Бастіна, Lumberjack належить до категорії БПЛА групи 3 (вага від 55 до 1320 фунтів). Апарат оснащений реактивним двигуном, призначений для ударів на дальності понад 320 км і може літати на висотах понад 5 км, розвиваючи швидкість до 463 км/год.

Lumberjack може бути запущений із землі або з повітря і можна порівняти за розміром корисного навантаження з керованою авіабомбою малого діаметру GBU-39 SDB (113 кг). При цьому розробники придумали оригінальне рішення — за рахунок модульного відсіку дрон може бути оснащений або суббоєприпасами, або системами РЕБ і спостереження.

Оглядачі зазначили, що Lumberjack відрізняється можливістю запуску з різних платформ. Це може бути електрична пускова установка, призначена для запуску з кораблів ВМС США, або ж пневматична установка, придатна для польового розгортання і максимально спрощена у виробництві. При цьому Бастін зазначив, що "її можна зібрати практично з підручних засобів".

Серед перспективних напрямків застосування — удари по цілях із сухопутних баз без залучення авіації, а також використання у складі морських сил як елемент повітряних атак для боротьби з малими надводними цілями. Також розглядаються варіанти встановлення на літальні апарати.

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Однією з ключових особливостей дрона є можливість скидання суббоєприпасів під час одного вильоту. Зокрема, передбачається сумісність із 6-фунтовими керованими боєприпасами Hatchet, які вже використовуються іншими безпілотниками групи 3. Це робить Lumberjack особливо ефективним для ураження кількох цілей, розподілених по широкій географії, з мінімальними витратами.

За словами Бастіна, з погляду витрат Lumberjack прагне досягти позначки від 75 до 100 тис. доларів за одиницю зброї. Це буде порівняно приваблива ціна, особливо для модульного дрона-камікадзе, який працює на реактивному паливі.

Нагадаємо, російський науково-виробничий центр "Безпілотні авіаційні системи" повідомив про розробку безпілотного літального апарату, здатного долати 1000 кілометрів. За інформацією з російських джерел, дрон здатний розвивати швидкість до 180 км/год і нести 200 кг корисного навантаження.