Дешевый "Дровосек": Northrop Grumman представила реактивный ударный дрон Lumberjack

Компания Northrop Grumman презентовала на выставке Modern Day Marine в Вашингтоне новый реактивный беспилотник под названием Lumberjack. Аппарат был представлен как модульная платформа, способная выполнять ударные задачи, вести радиоэлектронную борьбу и разведку.

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О новой разработке американской компании рассказали 29 апреля обозреватели The War Zone.

По словам директора по технологиям Northrop Grumman Майкла Бастина, Lumberjack принадлежит к категории БПЛА группы 3 (вес от 55 до 1320 фунтов). Аппарат оснащен реактивным двигателем, предназначен для ударов на дальности свыше более 320 км и может летать на высотах свыше 5 км, развивая скорость до 463 км/ч.

Lumberjack может быть запущен с земли либо с воздуха и сопоставим по размеру полезной нагрузки с управляемой авиабомбой малого диаметра GBU-39 SDB (113кг). При этом разработчики придумали оригинальное решение — за счет модульного отсека дрон может быть оснащен либо суббоеприпасами, либо системами РЭБ и наблюдения.

Обозреватели отметили, что Lumberjack отличается возможностью запуска с разных платформ. Это может быть электрическая пусковая установка, предназначенная для запуска с кораблей ВМС США, или же пневматическая установка, пригодная для полевого развертывания и максимально упрощенная в производстве. При этом Бастин отметил, что "ее можно собрать практически из подручных средств".

Среди перспективных направлений применения — удары по целям с сухопутных баз без привлечения авиации, а также использование в составе морских сил как элемент воздушных атак для борьбы с малыми надводными целями. Также рассматриваются варианты установки на летательные аппараты.

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Одной из ключевых особенностей дрона является возможность сброса суббоеприпасов во время одного вылета. В частности, предполагается совместимость с 6-фунтовыми управляемыми боеприпасами Hatchet, которые уже используются другими беспилотниками группы 3. Это делает Lumberjack особенно эффективным для поражения нескольких целей, распределенных по широкой географии, с минимальными затратами.

По словам Бастина, с точки зрения затрат Lumberjack стремится достичь отметки от 75 до 100 тыс. долларов за единицу оружия. Это будет сравнительно привлекательная цена, особенно для модульного дрона-камикадзе, который работает на реактивном топливе.

Напомним, российский научно-производственный центр "Беспилотные авиационные системы" сообщил о разработке беспилотного летательного аппарата, способного преодолевать 1000 километров. По информации из российских источников, дрон способен развивать скорость до 180 км/ч и нести 200 кг полезной нагрузки.