Кожен сьомий розбився: Британія хоче відмовитися від дорогих БПЛА, перейнявши досвід України

ЗС Великої Британії купили 54 БПЛА по 5 млн фунтів стерлінгів кожний, і Міноборони вже шкодує про цю угоду.

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Великобританія вперше розкрила подробиці аварії безпілотника Watchkeeper, у зв'язку з чим у країні думають відмовитися від дорогих летальних апаратів і перейняти український досвід роботи з дешевими дронами. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, опублікованому 31 липня.

Йдеться про катастрофу, що сталася 10 листопада 2022 року, подробиці якої громадськість дізналася тільки зараз. Міністр оборони Тіні Люк Поллард, з яким поспілкувалися журналісти медіа, заявив, що правду про катастрофу БПЛА хотіли приховати його колеги-консерватори.

Причина, на думку політика, криється в тому, що ЗС країни вже придбали 54 безпілотники Watchkeeper, кожен з яких обійшовся скарбниці в 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак, якщо брати за точку звіту 2014 рік, статистика показує, що кожен

У зв'язку з цим Британія задається питанням, а чи потрібен армії дорогий і неефективний безпілотник, який погано підходить для протидії новим загрозам. Адже для розвідки й навіть для ураження можна з успіхом використовувати бюджетні дрони, як це робить зараз Україна. Крім того, британці незадоволені тим, що спочатку оголошений як доступне рішення вартістю 800 мільйонів фунтів стерлінгів, дрон потягнув за собою витрати на пів мільярда фунтів більші.

Видання зазначає, що альтернативу Watchkeeper могли б скласти невеликі та недорогі дрони, такі як DJI Mavic, які зараз використовують Збройні сили України.

"Завдяки вбудованим камерам ці саморобні дрони з видом від першої особи можна використовувати для розвідки або навіть ударних місій, скидаючи гранати на ворожі позиції з високою точністю. Навіть дешевші безпілотники, побудовані солдатами-фронтовиками, які не залежать від GPS або супутників, виявляються такими ж корисними", — йдеться в опублікованому матеріалі.

Зі свого боку полковник у відставці Де Бреттон-Гордон каже, що недорогі безпілотники вартістю кілька тисяч фунтів стерлінгів кожен (на відміну від цінника Watchkeeper за 5,2 мільйона фунтів стерлінгів) довели свою ефективність у російсько-українській війні.

"Українська артилерія настільки ефективна в наші дні, тому що практично у кожного випущеного українського артилерійського снаряда є дрон на іншому кінці, який відзначає удар", — зазначає він.

Що відомо про БПЛА Watchkeeper

Watchkeeper WK450 — британський військовий багатоцільовий літальний апарат із дистанційним керуванням, спроєктований 2010 року компанією "Thales Group". Використовується британською армією для розвідки, спостереження і виявлення цілей.

Безпілотник долає в польоті до 200 кілометрів. А його швидкість, яку дає змогу розвинути роторно-поршневий двигун, становить 143 кілометри на годину.

Нагадаємо, дещо раніше Притула та Стерненко показали дрони для ударів по столиці РФ. За словами волонтерів, безпілотники здатні долетіти до Москви та багатьох інших міст Росії. Сергій Притула також анонсував атаки стратегічних об'єктів.

А не так давно ЗМІ писали, що в Україні найвищий рівень виробництва БПЛА у світі. За даними Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, зараз уже понад 100 компаній виробляють безпілотники. Крім того, Україна випереджає інші країни в застосуванні дронів на передовій.