Каждый седьмой разбился: Британия хочет отказаться от дорогих БПЛА, переняв опыт Украины

ВС Великобритании купили 54 БПЛА по 5 млн фунтов стерлингов каждый, и Минобороны уже жалеет об этой сделке.

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Великобритания впервые раскрыла подробности крушения беспилотника Watchkeeper, в связи с чем в стране думают отказаться от дорогостоящих летальных аппаратов и перенять украинский опыт работы с дешевыми дронами. Об этом говорится в материале The Telegraph, опубликованном 31 июля.

Речь идет о катастрофе, произошедшей 10 ноября 2022 года, подробности которой общественность узнала только сейчас. Министр обороны Тени Люк Поллард, с которым пообщались журналисты медиа, заявил, что правду о крушении БПЛА хотели скрыть его коллеги-консерваторы.

Причина, по мнению политика, кроется в том, что ВС страны уже приобрели 54 беспилотника Watchkeeper, каждый из которых обошелся казне в 5 миллионов фунтов стерлингов. Однако, если брать за точку отчета 2014 год, статистика показывает, что каждый

В связи с этим Британия задается вопросом, а нужен ли армии дорогой и неэффективный беспилотник, который плохо подходит для противодействия новым угрозам. Ведь для разведки и даже для нанесения ударов можно с успехом использовать бюджетные дроны, как это делает сейчас Украины. Кроме того британцы недовольны тем, что первоначально объявленный как доступное решение стоимостью 800 миллионов фунтов стерлингов, дрон потянул за собой расходы на пол миллиарда фунтов большие.

Издание отмечает, что альтернативу Watchkeeper могли бы составить небольшие и недорогие дроны, такие как DJI Mavic, которые сейчас используют Вооруженные силы Украины.

"Благодаря встроенным камерам эти самодельные дроны с видом от первого лица можно использовать для разведки или даже ударных миссий, сбрасывая гранаты на вражеские позиции с высокой точностью. Даже более дешевые беспилотники, построенные солдатами-фронтовиками и не зависящие от GPS или спутников, оказываются такими же полезными", — говорится в опубликованном материале.

В свою очередь полковник в отставке Де Бреттон-Гордон говорит, что недорогие беспилотники стоимостью несколько тысяч фунтов стерлингов каждый (в отличие от ценника Watchkeeper за 5,2 миллиона фунтов стерлингов) доказали свою эффективность в российско-украинской войне.

"Украинская артиллерия настолько эффективна в наши дни, потому что практически у каждого выпущенного украинского артиллерийского снаряда есть дрон на другом конце, отмечающий удар", — отмечает он.

Что известно о БПЛА Watchkeeper

Watchkeeper WK450 – британский военный многоцелевой летательный аппарат с дистанционным управлением, спроектированный в 2010 году компанией "Thales Group". Используется британской армией для разведки, наблюдения и обнаружения целей.

Беспилотник преодолевает в полете до 200 километров. А его скорость, которую позволяет развить роторно-поршневый двигатель, составляет 143 километра в час.

Напомним, несколько ранее Притула и Стерненко показали дроны для ударов по столице РФ. По словам волонтеров, беспилотники способны долететь до Москвы и многих других городов России. Сергей Притула также анонсировал атаки стратегических объектов.

А не так давно СМИ писали, что в Украине самый высокий уровень производства БПЛА в мире. По данным Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, сейчас уже более 100 компаний производят беспилотники. Кроме того, Украина опережает другие страны в применении дронов на передовой.