Впервые в мире: фотонный радар с ИИ выявил БПЛА на расстоянии километров (фото)

Агентство оборонных разработок Южной Кореи (ADD) успешно испытало технологию фотонного радара на основе искусственного интеллекта (ИИ), способную обнаруживать небольшие беспилотники на расстоянии нескольких километров.

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Детали испытаний на полигоне Седжон раскрыты в пресс-релизе ADD.

Новая технология использует лазерный свет для генерации и обработки электромагнитных волн, отправляет их к цели и использует ИИ, чтобы проанализировать отраженные сигналы для идентификации цели.

Используя эту систему, ADD удалось идентифицировать небольшие воздушные суда на открытом воздухе, которые трудно обнаружить с помощью существующего оборудования, такого как камеры, на расстоянии нескольких километров.

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Ожидается, что использование этой технологии откроет новую главу в области военного наблюдения и разведки. По данным агентства, это была первая в мире реальная демонстрация технологии.

"За рубежом имеются работы, подтверждающие возможность идентификации с использованием моделирования, однако случаев успешной идентификации в реальных условиях не зафиксировано", — отметили в ADD.

Напомним, компания Anduril представила подводную сенсорную сеть Seabed Sentry, которая обеспечивает зондирование и связь с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на дне океана для коммерческих и военных целей.

В свою очередь группа исследователей из Университета имени Бригама Янга разработала сеть недорогих радиолокационных станций, которые могут работать как система управления воздушным движением специально для БПЛА.