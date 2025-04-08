SpaceX Илона Маска случайно помогла создать "ракетный радар": что произошло

Группа американских исследователей, работающих над программой AtmoSense, обнаружила необычные помехи, связанные со взрывом ракеты SpaceX Falcon 9, проходящей через атмосферу. Это открытие показало, что атмосферу можно использовать в качестве датчика воздушных объектов.

Related video

Детали исследования раскрыла пресс-служба Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Изначально задача AtmoSense заключалась в отслеживании наземных событий, которые могут указывать на угрозы безопасности, таких как подземные взрывы. Однако после одного из взрывов на испытательном полигоне в Нью-Мексико в 2024 году команда заметила нечто необычное в анализе данных датчиков.

"Когда команда изучала данные, они увидели огромное падение так называемого общего содержания электронов, которое их озадачило. Представьте, что у вас есть вода, текущая по шлангу. Это поток электронов, и если вы поставите кулак перед шлангом, вы заметите значительное падение объема воды, выходящей из шланга", — рассказал менеджер программы DARPA AtmoSense Майк Наяк.

При подготовке к анализу данных исследователи также заметили похожее падение содержания электронов в определенном месте в атмосфере. Они сопоставили помехи с повторным входом SpaceX Falcon 9 в атмосферу, который произошел в тот же день, что и испытание на детонацию. Как оказалось, их датчики неожиданно зафиксировали повторный вход ракеты SpaceX в атмосферу.

Таким образом AtmoSense продемонстрировал, что модели распространения волн способны обнаруживать не только наземные события, но также воздушные и космические события, представляющие интерес для национальной безопасности.

"Мы обнаружили незапланированную новую технологию идентификации объектов, входящих в атмосферу Земли", — подчеркнул Наяк.

Напомним, на ветряные турбины у северного побережья Германии собираются установить радары для наблюдения за судами и беспилотниками.