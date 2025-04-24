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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Врезалась одна тонна: Reuters назвало тип ракеты, которой ВС РФ разрушили дом в Киеве

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Фото: ГСЧС | ВС РФ запустили по Украине почти 50 ракет различных типов (иллюстративное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации применили тысячекилограммовую северокорейскую ракету для удара 24 апреля по Украине. Ракета разрушила жилой дом, наполненный людьми. Между тем европейские и азиатские столицы обеспокоены опытом, который получают боевые средства Северокорейской Народно-демократической Республики.

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О деталях российского обстрела рассказало агентство Reuters.

Агентство получило информацию о типе ракеты, которую применили ВС РФ, от неназванного украинского военного. Анонимный источник сообщил, что средство поражения, которое разрушило дом в Святошинском районе Киева, — это северокорейская баллистическая ракета KN-23. Собеседник медиа добавил, что такая ракета имеет боевую часть весом около одной тонны и тяжелее российских аналогов.

"Ракеты КН-23 (КН-23А) вооружены боевыми частями весом до одной тонны, что превышает мощность российских эквивалентных ракет", — говорится в статье.

Reuters также уточнило, что украинское командование, когда информировало об ударе 24 апреля, сообщило о сбитии семи из 11 баллистических ракет типа "Искандер-М/KN-23". При этом Генштаб не подтвердил информацию об ударе именно северокорейского средства поражения, подытожило агентство.

Журналисты напомнили, что по состоянию на начало 2025 года разведка сообщила о поступлении 148 ракет КН-23 и КН-24. Кроме того, они уточнили, что политики Европы и Азии "обеспокоены" применением оружия КНДР, поскольку "опасаются, что уроки, извлеченные из войны, однажды могут применить к ним".

Удар РФ по Украине 24 апреля — детали

Отметим, утром 24 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили о 215 ракетах и дронах, которые ВС РФ запустили по украинцам. Взрывы раздавались в центральных, южных, северных и восточных областях Украины, подтвердили военные администрации. Под ударом РФ оказался Киев: разрушены дома в Святошинском районе. Согласно данным по состоянию на 20 часов, погибли 12 человек, заявили в ГСЧС.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что для пуска сразу 11 баллистических ракет РФ использовала целый дивизион пусковых установок. Кроме того, он обратил внимание на особенности применения тактической и стратегической авиации, которые имеют разные возможности на четвертом году войны.

Между тем на странице Киевского национального университета рассказали о двух жертвах российского удара. Как выяснилось, от ракеты РФ погибли брат и сестра — дети врача-невропатолога, который работает в клинике учебного заведения. Также указаны имена и возраст погибших: 19-летняя София и 21-летний Никита.

Напоминаем, 24 апреля появилась реакция президента Франции Эмманюэля Макрона на преступление РФ 24 апреля. Событие также прокомментировал президент США Дональд Трамп, который написал несколько острых слов "Владимиру".