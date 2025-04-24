Врезалась одна тонна: Reuters назвало тип ракеты, которой ВС РФ разрушили дом в Киеве

Вооруженные силы Российской Федерации применили тысячекилограммовую северокорейскую ракету для удара 24 апреля по Украине. Ракета разрушила жилой дом, наполненный людьми. Между тем европейские и азиатские столицы обеспокоены опытом, который получают боевые средства Северокорейской Народно-демократической Республики.

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О деталях российского обстрела рассказало агентство Reuters.

Агентство получило информацию о типе ракеты, которую применили ВС РФ, от неназванного украинского военного. Анонимный источник сообщил, что средство поражения, которое разрушило дом в Святошинском районе Киева, — это северокорейская баллистическая ракета KN-23. Собеседник медиа добавил, что такая ракета имеет боевую часть весом около одной тонны и тяжелее российских аналогов.

"Ракеты КН-23 (КН-23А) вооружены боевыми частями весом до одной тонны, что превышает мощность российских эквивалентных ракет", — говорится в статье.

Reuters также уточнило, что украинское командование, когда информировало об ударе 24 апреля, сообщило о сбитии семи из 11 баллистических ракет типа "Искандер-М/KN-23". При этом Генштаб не подтвердил информацию об ударе именно северокорейского средства поражения, подытожило агентство.

Журналисты напомнили, что по состоянию на начало 2025 года разведка сообщила о поступлении 148 ракет КН-23 и КН-24. Кроме того, они уточнили, что политики Европы и Азии "обеспокоены" применением оружия КНДР, поскольку "опасаются, что уроки, извлеченные из войны, однажды могут применить к ним".

Удар РФ по Украине 24 апреля — детали

Отметим, утром 24 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили о 215 ракетах и дронах, которые ВС РФ запустили по украинцам. Взрывы раздавались в центральных, южных, северных и восточных областях Украины, подтвердили военные администрации. Под ударом РФ оказался Киев: разрушены дома в Святошинском районе. Согласно данным по состоянию на 20 часов, погибли 12 человек, заявили в ГСЧС.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что для пуска сразу 11 баллистических ракет РФ использовала целый дивизион пусковых установок. Кроме того, он обратил внимание на особенности применения тактической и стратегической авиации, которые имеют разные возможности на четвертом году войны.

Между тем на странице Киевского национального университета рассказали о двух жертвах российского удара. Как выяснилось, от ракеты РФ погибли брат и сестра — дети врача-невропатолога, который работает в клинике учебного заведения. Также указаны имена и возраст погибших: 19-летняя София и 21-летний Никита.

Напоминаем, 24 апреля появилась реакция президента Франции Эмманюэля Макрона на преступление РФ 24 апреля. Событие также прокомментировал президент США Дональд Трамп, который написал несколько острых слов "Владимиру".