Врізалась одна тонна: Reuters назвало тип ракети, якою ЗС РФ зруйнували будинок у Києві

Збройні сили Російської Федерації застосували тисячокілограмову північнокорейську ракету для удару 24 квітня по Україні. Ракета зруйнувала житловий будинок, наповнений людьми. Тим часом європейські та азійські столиці занепокоєні досвідом, який отримують бойові засоби Північнокорейської Народно-демократичної Республіки.

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Про деталі російського обстрілу розповіло агентство Reuters.

Агентство отримало інформацію про тип ракети, яку застосували ЗС РФ, від неназваного українського військового. Анонімне джерело повідомило, що засіб ураження, який зруйнував будинок у Святошинському районі Києва — це північнокорейська балістична ракета KN-23. Співрозмовник медіа додав, що така ракета має бойову частину вагою приблизно одна тонна і є важчою за російські аналоги.

"Ракети КН-23 (КН-23А) озброєні бойовими частинами вагою до однієї тонни, що перевищує потужність російських еквівалентних ракет", — ідеться у статті.

Reuters також уточнило, що українське командування, коли інформувало про удар 24 квітня, повідомило про збиття семи з 11 балістичних ракет типу "Іскандер-М/KN-23". Водночас Генштаб не підтвердив інформацію про удар саме північнокорейського засобу ураження, підсумувало агентство.

Журналісти нагадали, що станом на початок 2025 року розвідка повідомила про надходження 148 ракет КН-23 та КН-24. Крім того, вони уточнили, що політики Європи та Азії "занепокоєні" застосуванням зброї КНДР, оскільки "побоюються, що уроки, отримані з війни, одного дня можуть застосувати до них".

Удар РФ по Україні 24 квітня — деталі

Зазначимо, зранку 24 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили про 215 ракет та дронів, які ЗС РФ запустили по українцях. Вибухи лунали у центральних, південних, північних та східних областях України, підтвердили військові адміністрації. Під ударом РФ опинився Київ: зруйновано будинки у Святошинському районі. Згідно з даними станом на 20 год, загинуло 12 людей, заявили у ДСНС.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, що для пуску відразу 11 балістичних ракет РФ використала цілий дивізіон пускових установок. Крім того, він звернув увагу на особливості застосування тактичної та стратегічної авіації, які мають різні можливості на четвертому році війни.

Тим часом на сторінці Київського національного університету розповіли про двох жертв російського удару. Як з'ясувалось, від ракети РФ загинули брат та сестра — діти лікаря-невропатолога, який працює у клініці навчального закладу. Також вказані імена та вік загиблих: 19-річна Софія та 21-річний Нікіта.

Нагадуємо, 24 квітня з'явилась реакція президента Франції Емманюеля Макрона на злочин РФ 24 квітня. Подію також прокоментував президент США Дональд Трамп, який написав кілька гострих слів "Володимиру".