"Припиніть брехати": Макрон і Каллас розкритикували РФ та США за удар по Україні 24 квітня (відео)

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на убивство українців під час удару 24 квітня та закликав президента Російської Федерації Володимира Путіна припинити брехати. Також пролунало звернення до президента Сполучених Штатів Америки. Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас, інші європейці засудили дії росіян.

Related video

Фокус відшукав реакції європейських лідерів на трагічні події 24 квітня.

Слова Макрона щодо Путіна і Трампа опублікувало медіа Agence France-Presse: посадовець саме перебував з візитом на Мадагаскарі, але прокоментував черговий російський злочин проти українців. Президент Франції нагадав, що очільник Кремля повторює слова про мир, але при цьому продовжує бомбити Україну та убивати людей. Ці слова чули й американські переговірники, і світ в цілому. Макрон хотів би, що Путін припинив заявляти те, чого немає насправді, і погодився припинити стріляти. Крім того, пролунало звернення до Трампа: главі Білого дому варто "гніватись" на російського президента, а не на когось іншого.

"Єдине, [що потрібно зробити]: щоб президент Путін нарешті перестав брехати. Якщо президент Путін скаже "так" [на питання про безумовне припинення вогню], то завтра зброя замовкне, життя буде врятовано. У міжнародної спільноти є лише одна справа, і американський гнів має бути спрямований лише на одну людину: президента Путіна", — чути на відео.

Кая Каллас опублікувала свою реакцію у соцмережі X. Віцепрезидентка Єврокомісії також звернула увагу на суперечність у діях РФ, коли говориться про мир, але продовжують воювати. З її слів, реальна перешкода для миру — це Москва, а не Київ.

"Це не прагнення до миру, це знущання з нього", — написала Каллас.

Удар РФ 24 квітня - реакція Каї Каллас Фото: Скриншот

Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що "злочини на ґрунті ненависті не зупиниш солодкими балачками". Політик зауважив, що Кремль зайняти вибором умов для припинення вогню, а при цьому горить Київ, а раніше — Кривий Ріг, Суми, Харків. І щоб спинити ці злочини, слід діяти "тільки силою", наголосив він.

На сторінках президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, майбутнього Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії поки що немає реакції на удар РФ 24 квітня.

Удар РФ 24 квітня — деталі

Зазначимо, в ніч на 24 квітня ЗС РФ вдарили по Україні 58 ракетами різних типів — "Іскандерами", "Кинджалами", "Калібрами", Х-101, Х-59. Також летіло 145 дронів-камікадзе "Шахед". Згідно з даними Повітряних сил, вдалось збити 48 ракет та 64 БПЛА, а 68 дронів-імітаторів — локаційно втрачені. Тим часом пролунали вибухи у кількох районах Києва, повідомила військова адміністрація. На фото та відео з місця подій бачимо зруйновані та пошкоджені будинки, спалені автомобілі.

Рятувальники почали розбирати завали у Києві та надавати допомогу постраждалим. Руїни все ще розбираються, але за уточненими даними відомо вже про 12 загиблих українців. Серед загиблих — двоє підлітків: з'ясувалось, що це брат та сестра, які були дітьми викладача київського університету.

Нагадуємо, президент Дональд Трамп відреагував на удар РФ 24 квітня дописом у соцмережі Truth Social. Фокус зібрав вислови українських селебріті та політиків на трагічні події в Києві.