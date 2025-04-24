Масована атака ЗС РФ по Києву: є загиблі та десятки поранених, що відомо зараз (фото, відео)

Щонайменше 9 людей загинули, і понад 60 — зазнали поранень через масовану комбіновану атаку Росії по Києву уночі 24 квітня. Через обстріл у Києві фіксують пожежі у житлових будинках, є руйнування, рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

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Фокус зібрав актуальну інформацію щодо наслідків масованої ворожої атаки.

Вибухи у Києві пролунали після опівночі, коли російська армія завдала масованого комбінованого удару крилатими ракетами типу "Калібр", дронами-камікадзе типу "Шахед" та балістичним озброєнням по столиці.

У КМВА близько 02:00 години повідомили перші дані щодо наслідків ворожого обстрілу. За даними відомства, у кількох районах Києва здійнялися пожежі у житлових та нежитлових будівлях.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про двох загиблих та 54 постраждалих внаслідок атаки станом на 04:00 годину. Серед поранених — шестеро дітей.

Близько 06:00 години у ДСНС уточнили наслідки нічного обстрілу. За попередніми даними рятувальників, кількість загиблих у Києві зросла до 9 людей, ще 63 — поранені, серед них — шестеро дітей.

"Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння", — йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС оприлюднили кадри наслідків масованої атаки по столиці.

ЗМІ також вранці оприлюднили відео, на якому видно руйнування у Києві через масовану російську атаку уночі.

Рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях ворожого обстрілу у Києві. У ДСНС зазначили, що станом на 06:00 годину триває пошук людей, що могли опинитися під завалами зруйнованих будівель.

Нагадаємо, під ранок 24 квітня російська армія вдруге комбіновано атакувала Україну крилатими ракетами: вибухи було чутно у низці областей.

Також упродовж ночі 24 квітня ЗС РФ масовано атакували Харків: мер Ігор Терехов повідомив про 19 ударів по місту, завданих крилатими ракетами та БпЛА.