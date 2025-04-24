"Прекратите врать": Макрон и Каллас раскритиковали РФ и США за удар по Украине 24 апреля (видео)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на убийство украинцев во время удара 24 апреля и призвал президента Российской Федерации Владимира Путина прекратить врать. Также прозвучало обращение к президенту Соединенных Штатов Америки. Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас, другие европейцы осудили действия россиян.

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Фокус отыскал реакции европейских лидеров на трагические события 24 апреля.

Слова Макрона относительно Путина и Трампа опубликовало медиа Agence France-Presse: чиновник как раз находился с визитом на Мадагаскаре, но прокомментировал очередное российское преступление против украинцев. Президент Франции напомнил, что глава Кремля повторяет слова о мире, но при этом продолжает бомбить Украину и убивать людей. Эти слова слышали и американские переговорщики, и мир в целом. Макрон хотел бы, что Путин прекратил заявлять то, чего нет на самом деле, и согласился прекратить стрелять. Кроме того, прозвучало обращение к Трампу: главе Белого дома стоит "сердиться" на российского президента, а не на кого-то другого.

"Единственное, [что нужно сделать]: чтобы президент Путин наконец перестал врать. Если президент Путин скажет "да" [на вопрос о безусловном прекращении огня], то завтра оружие замолчит, жизни будут спасены. У международного сообщества есть только одно дело, и американский гнев должен быть направлен только на одного человека: президента Путина", — слышно на видео.

Кая Каллас опубликовала свою реакцию в соцсети X. Вице-президент Еврокомиссии также обратила внимание на противоречие в действиях РФ, когда говорится о мире, но продолжают воевать. По ее словам, реальное препятствие для мира — это Москва, а не Киев.

"Это не стремление к миру, это издевательство над ним", — написала Каллас.

Удар РФ 24 апреля — реакция Кайи Каллас Фото: Скриншот

Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил, что "преступления на почве ненависти не остановишь сладкими разговорами". Политик отметил, что Кремль занят выбором условий для прекращения огня, а при этом горит Киев, а раньше — Кривой Рог, Сумы, Харьков. И чтобы остановить эти преступления, следует действовать "только силой", подчеркнул он.

На страницах президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будущего Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании пока нет реакции на удар РФ 24 апреля.

Удар РФ 24 апреля — детали

Отметим, в ночь на 24 апреля ВС РФ ударили по Украине 58 ракетами различных типов — "Искандерами", "Кинжалами", "Калибрами", Х-101, Х-59. Также летело 145 дронов-камикадзе "Шахед". Согласно данным Воздушных сил, удалось сбить 48 ракет и 64 БПЛА, а 68 дронов-имитаторов — локально потеряны. Тем временем прогремели взрывы в нескольких районах Киева, сообщила военная администрация. На фото и видео с места событий видим разрушенные и поврежденные дома, сожженные автомобили.

Спасатели начали разбирать завалы в Киеве и оказывать помощь пострадавшим. Руины все еще разбираются, но по уточненным данным известно уже о 12 погибших украинцах. Среди погибших — двое подростков: выяснилось, что это брат и сестра, которые были детьми преподавателя киевского университета.

Напоминаем, президент Дональд Трамп отреагировал на удар РФ 24 апреля сообщением в соцсети Truth Social. Фокус собрал высказывания украинских селебрити и политиков на трагические события в Киеве.