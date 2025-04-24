Цілий дивізіон: авіаексперт назвав особливості нічної ракетної атаки ЗС РФ

Збройні сили Російської Федерації під час нічного обстрілу України 24 квітня застосували найбільшу за всю війну кількість балістичних ракет. Подібна кількість ракет означає, що працював цілий дивізіон наземних пускових установок.

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Про особливості обстрілу ЗС РФ авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів у ефірі телеканалу "Ми — Україна".

Храпчинський пояснив, що попередній випадок масованого удару балістики РФ відбувся у січні 2024 року. Тоді росіяни вдарили по українцях десятьма ракетами "Кинджал". Цього ж разу, як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ідеться про 11 балістичних ракет, які летіли одночасно. Це означає, наголосив авіаексперт, що у ворога без перезаряджання працював цілий дивізіон наземних пускових установок. З врахуванням того, що паралельно застосували інші види ракет та дрони, то ідеться про "комбіновану складну атаку на більшість територій України".

"Сьогодні було використано 11 балістичних ракет одночасно, тобто ми кажемо про те, що скоріш за все був використаний цілий дивізіон. Тобто від восьми до 12 пусків ракет могли здійснити ворог одночасно, тобто без перезаряджання", — сказав Храпчинський.

З іншого боку, значна частина засобів ураження росіян все ж перехоплена українськими засобами ППО, хоч її й перевантажили, наголосив авіаексперт. З його слів, це означає, що ЗСУ можуть "передбачати" складну траєкторію ракет та дронів і знешкоджувати їх.

"Навіть ті деякі зміни, які могли робити в траєкторії застосування цих ракет, ми зараз, так би мовити, ну, розуміємо ці зміни і можемо все ж таки перехоплювати", — заявив він.

Ще одне питання, якого торкнувся Храпчинський, стосувалось особливостей застосування авіації ЗС РФ. Авіаексперт зауважив, що росіяни мають вдосталь ракет Х-101, Х-555, Х-59, Х-69: ці засоби ураження запускаються з літаків тактичної авіації, які все ж випускаються. Зокрема, ідеться про літаки Су-35, Су-30, Су-34, Су-57. Водночас, нових Ту-160, тобто літаків стратегічної авіації, немає, а ті чотири, що показують Володимиру Путіну — це старі відремонтовані. Тому стратегічну авіацію використовують не часто, лише коли хочуть зробить комбінований удар по Україні, пояснив експерт. З врахуванням того, що частина бійців відволікається на роботу мобільних вогневих груп проти "Шахедів", відбувається перевантаження ППО і при цьому "у нас і так не вистачає особового складу".

Атака РФ 24 квітня — деталі

Зазначимо, в ніч на 24 квітня ЗС РФ запустили по Україні сумарно 215 повітряних цілей, доповіло українське командування. Під ударом росіян опинилось п'ять населених пунктів: Київ, Житомир, Дніпро (з Павлоградом), Харків, Миколаїв, свідчать дані моніторингових каналів. Повітряні сили знешкодили 112 засобів ураження: 48 ракет та 64 БПЛА.

Атака РФ 24 квітня - яка траєкторія ракет та дронів 24 квітня Фото: Тризуб

Військові адміністрації у регіонах підтвердили російську атаку: у мережі з'явились фото працівників ДСНС, які рятували людей, розбирали завали та гасили пожежі.

Фокус зібрав інформацію про ситуацію в Києві. Перші вибухи у столиці пролунали близько опівночі. Росіяни вдарили по місту ракетами "Калібр", балістикою та дронами-камікадзе. Згідно з попередніми даними КМДА, загинуло 9 людей (згодом дані оновили — 10), поранені — пів сотні.

Нагадуємо, внаслідок російської атаки 24 квітня постраждав Центральний палац одружень, повідомили у Мін'юсті. Тим часом українські зірки поділились враженнями, як пережили та що відчувають після удару ЗС РФ.