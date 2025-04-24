Атака на Київ 24 квітня: в столиці постраждав Центральний палац одружень (відео)

В Києві під час масованої атаки в ніч на 24 квітня пошкоджений центральний палац одружень.

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Про це повідомили в Міністерстві юстиції України. У відомстві показали наслідки атаки.

"Вибито вікна, пошкоджено інтер'єр — місце, де щодня народжуються нові сім'ї", — йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Там додали, що співробітники палацу одружень продовжують роботу та приймають громадян вчасно. Всі основні послуги надаються в повному обсязі, а урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів.

В ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, понад 70 поранених, є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей. Зокрема, на обстріл столиці відреагували представники українського шоубізнесу, закликаючи до підтримки потерпілих.

Після атаки рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який перебував там понад шість годин. Він відгукнувся під час хвилинки тиші. Нині потерпілий госпіталізований, йому надається вся необхідна допомога.

Додамо, що під час ракетної атаки РФ на Київ 24 квітня загинули 8 людей. Серед них — дві дитини, які могли бути з однієї родини.