Целый дивизион: авиаэксперт назвал особенности ночной ракетной атаки ВС РФ

Вооруженные силы Российской Федерации во время ночного обстрела Украины 24 апреля применили наибольшее за всю войну количество баллистических ракет. Подобное количество ракет означает, что работал целый дивизион наземных пусковых установок.

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Об особенностях обстрелов ВС РФ авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал в эфире телеканала "Мы — Украина".

Храпчинский пояснил, что предыдущий случай массированного удара баллистики РФ состоялся в январе 2024 года. Тогда россияне ударили по украинцам десятью ракетами "Кинжал". На этот же раз, как сообщили Воздушные силы ВСУ, речь идет об 11 баллистических ракетах, которые летели одновременно. Это означает, подчеркнул авиаэксперт, что у врага без перезарядки работал целый дивизион наземных пусковых установок. С учетом того, что параллельно применили другие виды ракет и дроны, то речь идет о "комбинированной сложной атаке на большинство территорий Украины".

"Сегодня было использовано 11 баллистических ракет одновременно, то есть мы говорим о том, что скорее всего был использован целый дивизион. То есть от восьми до 12 пусков ракет могли осуществить враг одновременно, то есть без перезарядки", — сказал Храпчинский.

С другой стороны, значительная часть средств поражения россиян все же перехвачена украинскими средствами ПВО, хотя ее и перегрузили, подчеркнул авиаэксперт. По его словам, это означает, что ВСУ могут "предвидеть" сложную траекторию ракет и дронов и обезвреживать их.

"Даже те некоторые изменения, которые могли делать в траектории применения этих ракет, мы сейчас, так сказать, ну, понимаем эти изменения и можем все же перехватывать", — заявил он.

Еще один вопрос, которого коснулся Храпчинский, касался особенностей применения авиации ВС РФ. Авиаэксперт отметил, что россияне имеют достаточно ракет Х-101, Х-555, Х-59, Х-69: эти средства поражения запускаются с самолетов тактической авиации, которые все же выпускаются. В частности, речь идет о самолетах Су-35, Су-30, Су-34, Су-57. В то же время, новых Ту-160, то есть самолетов стратегической авиации, нет, а те четыре, что показывают Владимиру Путину — это старые отремонтированные. Поэтому стратегическую авиацию используют не часто, только когда хотят сделать комбинированный удар по Украине, пояснил эксперт. С учетом того, что часть бойцов отвлекается на работу мобильных огневых групп против "Шахедов", происходит перегрузка ПВО и при этом "у нас и так не хватает личного состава".

Атака РФ 24 апреля — детали

Отметим, в ночь на 24 апреля ВС РФ запустили по Украине суммарно 215 воздушных целей, доложило украинское командование. Под ударом россиян оказалось пять населенных пунктов: Киев, Житомир, Днепр (с Павлоградом), Харьков, Николаев, свидетельствуют данные мониторинговых каналов. Воздушные силы обезвредили 112 средств поражения: 48 ракет и 64 БПЛА.

Атака РФ 24 апреля — какая траектория ракет и дронов 24 апреля Фото: Тризуб

Военные администрации в регионах подтвердили российскую атаку: в сети появились фото работников ГСЧС, которые спасали людей, разбирали завалы и тушили пожары.

Фокус собрал информацию о ситуации в Киеве. Первые взрывы в столице прогремели около полуночи. Россияне ударили по городу ракетами "Калибр", баллистикой и дронами-камикадзе. Согласно предварительным данным КГГА, погибло 9 человек (позже данные обновили — 10), раненые — полсотни.

Напоминаем, в результате российской атаки 24 апреля пострадал Центральный дворец бракосочетаний, сообщили в Минюсте. Между тем украинские звезды поделились впечатлениями, как пережили и что чувствуют после удара ВС РФ.