Мужчина "захватил" дом мечты пары стоимостью $2 млн: почему его не могут выселить (видео)

Пенсионеры из Нью-Йорка (США) приобрели дом мечты, но уже полгода не могут в него въехать. Причина в том, что в нем живет мужчина, которого поселил прежний владелец.

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Об этом пишет ABC News.

Супруги Сусана и Джозеф Ланда из Нью-Йорка (США) были уверены, что нашли идеальное место для спокойной жизни на пенсии — уютный дом в районе Дугластон, Квинс, рядом с родственниками. Они планировали не только наслаждаться заслуженным отдыхом, но и создать безопасное пространство для своего сына Алекса, который болеет.

Однако их мечта быстро превратилась в затянувшийся кошмар. Покупка дома осенью прошлого года обернулась неожиданной проблемой, ведь в нем жил мужчина по имени Бретт Флорес, который отказался съезжать.

"Это настоящий ужас. Мы купили дом, но даже не можем в него въехать", — говорит Сусана.

Сусана и Джозеф Ланда Фото: ABC News

С момента сделки прошло уже более четырех месяцев, а семья Ланда по-прежнему не имеет доступа к своему жилищу. По их словам, Флорес не только продолжает жить в доме, но и пытался сдавать комнаты через интернет.

Ситуация осложняется тем, что в Нью-Йорке сквоттеры получают юридические права уже через 30 дней проживания. Флорес, по данным суда, ранее работал сиделкой у пожилого хозяина дома и утверждает, что получил разрешение на проживание от покойного владельца. Он также подал заявление о банкротстве, что еще сильнее затянуло судебный процесс.

Семья уже прошла через пять заседаний в гражданском суде, но добиться выселения сквоттера пока не удалось. Все это время Ланды продолжают оплачивать счета, включая коммунальные услуги на тысячи долларов.

"Я никогда не думала, что можно быть полностью лишенным прав в своей собственной стране", — возмущается Сусана.

Следующее слушание назначено на апрель. Семья надеется, что в этот раз правда будет на их стороне.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заработал на дом, сдавая банки и бутылки. Дэмиан Гордон из Австралии заработал на сборе мусора 46 тысяч долларов и использовал эти деньги, чтобы внести первый взнос за дом.

Также стало известно, что супруги выставили на продажу дом за 3 млн фунтов, который получили бесплатно. Жительница Шотландии Рэйчел Рейд, выигравшая роскошный особняк в Суррее (Англия) снизила цену, так и не дождавшись покупателя.