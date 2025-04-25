Чоловік "захопив" будинок мрії пари вартістю $2 млн: чому його не можуть виселити (відео)

Пенсіонери з Нью-Йорка (США) придбали будинок мрії, але вже пів року не можуть у нього в'їхати. Причина в тому, що в ньому живе чоловік, якого поселив колишній власник.

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Про це пише ABC News.

Подружжя Сусана і Джозеф Ланда з Нью-Йорка (США) було впевнене, що знайшло ідеальне місце для спокійного життя на пенсії — затишний будинок у районі Дугластон, Квінс, поруч із родичами. Вони планували не тільки насолоджуватися заслуженим відпочинком, а й створити безпечний простір для свого сина Алекса, який хворіє.

Однак їхня мрія швидко перетворилася на тривалий кошмар. Купівля будинку восени минулого року обернулася несподіваною проблемою, адже в ньому жив чоловік на ім'я Бретт Флорес, який відмовився з'їжджати.

"Це справжній жах. Ми купили будинок, але навіть не можемо в нього в'їхати", — каже Сусана.

Сусана і Джозеф Ланда Фото: ABC News

З моменту угоди минуло вже понад чотири місяці, а сім'я Ланда, як і раніше, не має доступу до свого житла. За їхніми словами, Флорес не тільки продовжує жити в будинку, а й намагався здавати кімнати через інтернет.

Ситуація ускладнюється тим, що в Нью-Йорку сквотери отримують юридичні права вже через 30 днів проживання. Флорес, за даними суду, раніше працював доглядальницею у літнього господаря будинку і стверджує, що отримав дозвіл на проживання від покійного власника. Він також подав заяву про банкрутство, що ще сильніше затягнуло судовий процес.

Сім'я вже пройшла через п'ять засідань у цивільному суді, але домогтися виселення сквотера поки не вдалося. Весь цей час Ланди продовжують оплачувати рахунки, включно з комунальними послугами на тисячі доларів.

"Я ніколи не думала, що можна бути повністю позбавленим прав у своїй власній країні", — обурюється Сусана.

Наступне слухання призначено на квітень. Сім'я сподівається, що цього разу правда буде на їхньому боці.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік заробив на будинок, здаючи банки і пляшки. Деміан Гордон з Австралії заробив на зборі сміття 46 тисяч доларів і використовував ці гроші, щоб внести перший внесок за будинок.

Також стало відомо, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безплатно. Мешканка Шотландії Рейчел Рейд, яка виграла розкішний особняк у Сурреї (Англія), знизила ціну, так і не дочекавшись покупця.