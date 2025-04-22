Системы Patriot получат новый радар LTAMDS против крылатых ракет: РЛС запущены в серию

Американская компания Raytheon, входящая в состав оборонного холдинга RTX, официально объявила о начале серийного производства радиолокационного комплекса LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), предназначенного для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

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Как отмечается в пресс-релизе RTX от 21 апреля, перед запуском в производство радар прошел восемь интенсивных испытаний, подтвердивших его боевую готовность и способность эффективно реагировать на современные угрозы, включая гиперзвуковое оружие.

"Это беспрецедентное достижение: программа разработки такого масштаба переходит от прототипа к производству и развертыванию в ускоренном темпе", — заявил глава подразделения систем ПВО Raytheon Том Лалиберти.

На данный момент армия США уже получила шесть первых радаров по контракту 2019 года. Еще два ожидаются в 2025 году. Дополнительно 12 единиц LTAMDS заказала Польша для оснащения шести батарей Patriot PAC-3.

В настоящее время Raytheon производит восемь таких радаров в год с планами увеличить объемы до 12 единиц в год для удовлетворения международного спроса. Представители компании заявили, что интерес к системе проявили уже более десяти стран, направивших официальные запросы на информацию о цене и доступности LTAMDS.

LTAMDS: новая эпоха радаров ПВО

LTAMDS представляет собой новую генерацию радиолокационных комплексов, способных обнаруживать и отслеживать цели на скоростях свыше 1600 м/с. В отличие от предшественников, она обеспечивает круговой обзор в 360 градусов, что достигается за счет дополнительной боковой антенны, установленной рядом с основной фазированной антенной решеткой.

Такая конфигурация исключает "мертвые зоны" и повышает устойчивость системы к сложным сценариям воздушной атаки. Более того, новая РЛС может делиться информацией с другими элементами ПВО, улучшая координацию и реакцию систем обороны.

В ноябре 2023 года радар был успешно интегрирован в систему Patriot PAC-3, а в августе 2024 года Raytheon подписала контракт с Пентагоном на сумму 2,09 миллиарда долларов для запуска серийного производства LTAMDS.

Напомним, в начале февраля текущего года армия США успешно продемонстрировала возможности своих датчиков противоракетной обороны LTAMDS в ходе критического летного испытания ракеты. В ходе испытания РЛС отследила и классифицировала приближающуюся крылатую ракету, продемонстрировав свои возможности функционировать в режиме полного 360-градусного наблюдения.