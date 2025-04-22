Системи Patriot отримають новий радар LTAMDS проти крилатих ракет: РЛС запущено в серію

Американська компанія Raytheon, що входить до складу оборонного холдингу RTX, офіційно оголосила про початок серійного виробництва радіолокаційного комплексу LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), призначеного для систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot.

Related video

Як наголошують у пресрелізі RTX від 21 квітня, перед запуском у виробництво радар пройшов вісім інтенсивних випробувань, які підтвердили його бойову готовність і здатність ефективно реагувати на сучасні загрози, зокрема гіперзвукову зброю.

"Це безпрецедентне досягнення: програма розробки такого масштабу переходить від прототипу до виробництва і розгортання в прискореному темпі", — заявив глава підрозділу систем ППО Raytheon Том Лаліберті.

Наразі армія США вже отримала шість перших радарів за контрактом 2019 року. Ще два очікують у 2025 році. Додатково 12 одиниць LTAMDS замовила Польща для оснащення шести батарей Patriot PAC-3.

Наразі Raytheon виробляє вісім таких радарів на рік із планами збільшити обсяги до 12 одиниць на рік для задоволення міжнародного попиту. Представники компанії заявили, що інтерес до системи виявили вже понад десять країн, які надіслали офіційні запити на інформацію про ціну і доступність LTAMDS.

LTAMDS: нова епоха радарів ППО

LTAMDS являє собою нову генерацію радіолокаційних комплексів, здатних виявляти та відстежувати цілі на швидкостях понад 1600 м/с. На відміну від попередників, вона забезпечує круговий огляд у 360 градусів, що досягається за рахунок додаткової бічної антени, встановленої поруч з основною фазованою антенною решіткою.

Така конфігурація виключає "мертві зони" і підвищує стійкість системи до складних сценаріїв повітряної атаки. Ба більше, нова РЛС може ділитися інформацією з іншими елементами ППО, покращуючи координацію і реакцію систем оборони.

У листопаді 2023 року радар успішно інтегрували в систему Patriot PAC-3, а в серпні 2024 року Raytheon підписала контракт із Пентагоном на суму 2,09 мільярда доларів для запуску серійного виробництва LTAMDS.

Нагадаємо, на початку лютого поточного року армія США успішно продемонструвала можливості своїх датчиків протиракетної оборони LTAMDS під час критичного льотного випробування ракети. Під час випробування РЛС відстежила і класифікувала крилату ракету, що наближається, продемонструвавши свої можливості функціонувати в режимі повного 360-градусного спостереження.