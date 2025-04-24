NASA впервые за 30 лет заглянуло внутрь Урана: помог объект из глубокого космоса (видео)

Недавно планета Уран закрыла собой далекую звезду HIP 16271, которая не является настолько яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Дело в том, что она находится на расстоянии 400 световых лет от нас. Но яркости этой звезды хватило для того, что астрономы из NASA впервые за 30 лет смогли подробно изучить атмосферу Урана с помощью наземных телескопов.

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Об этом пишет IFLScience.

Уран является седьмой планетой Солнечной системы и называется ледяным гигантом. Дело в том, что его атмосфера, состоящая из водорода и гелия, содержит много замороженной воды, аммиака и метана в виде льда. Только один раз в истории ученые смогли увидеть Уран с близкого расстояния и это произошло в 1986 году с помощью космического аппарата "Вояджер-2".

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По словам ученых, с помощью затмения газовыми гигантами далеких звезд можно получить информацию об их атмосфере. Когда звезда начинает скрываться за планетой, что часть ее света проникает в верхние слои атмосферы. Именно это и произошло во время затмения Ураном звезды HIP 16271. Таким образом ученые с помощью света звезды, который попал в атмосферу Урана смогли получить важные сведение о ее структуре на разной высоте.

Ученые собрали новые данные о температуре, плотности и давлении верхней части атмосферы Урана, что поможет лучше понять, как устроена остальная часть атмосферы, а также улучшит понимание особенностей ледяного гиганта, таких как его движение и кольца.

Уран является седьмой планетой Солнечной системы и называется ледяным гигантом Фото: NASA

Астрономы хотят использовать новые данные, чтобы определить, как энергия движется в атмосфере Урана и что заставляет верхние слои атмосферы быть необъяснимо горячими. Также данные будут использованы для более точного определения орбиты Урана вокруг Солнца.

По словам ученых, существует большая неопределенность в положении и орбите Урана. В частности, точное расположение ледяного гиганта имеет точность только всего лишь в 160 км. Конечно, эта планета находится на расстоянии 3 млрд км от нас и это может показаться мелочью, но это важно для астрономических наблюдений или для отправки нового космического аппарата. Ученым бы не хотелось, чтобы зонд пролетел мимо Урана.

Астрономы говорят, что атмосферы газовых и ледяных гигантов Солнечной системы, то есть Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, являются исключительными атмосферными лабораториями, поскольку у этих планет нет твердой поверхности. Это позволяет изучать образование облаков, штормы и режимы ветра без эффектов, которые создает поверхность.

Пока что NASA не планирует отправку зонда к Урану, хотя многие астрономы настаивают на том, что эта миссия будет иметь огромное значение для лучшего понимания самых больших планет Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили не совсем обычную звезду, которая несется с огромной скоростью через нашу галактику. Но происхождение этой звезды остается загадкой, хотя есть гипотеза, которая меняет представление о рождении самых экстремальных звезд.

Также Фокус писал о том, что ученые создали новый сплав на основе меди, который прочнее стали, выдерживает очень высокую температуру и может изменить сверхзвуковые самолеты.