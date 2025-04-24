NASA вперше за 30 років зазирнуло всередину Урана: допоміг об'єкт із глибокого космосу (відео)

Нещодавно планета Уран закрила собою далеку зірку HIP 16271, яка не є настільки яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком. Річ у тім, що вона розташована на відстані 400 світлових років від нас. Але яскравості цієї зірки вистачило для того, що астрономи з NASA вперше за 30 років змогли детально вивчити атмосферу Урану за допомогою наземних телескопів.

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Про це пише IFLScience.

Уран є сьомою планетою Сонячної системи і називається крижаним гігантом. Річ у тім, що його атмосфера, яка складається з водню і гелію, містить багато замороженої води, аміаку і метану у вигляді льоду. Лише один раз в історії вчені змогли побачити Уран з близької відстані і це сталося 1986 року за допомогою космічного апарату "Вояджер-2".

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За словами вчених, за допомогою затемнення газовими гігантами далеких зірок можна отримати інформацію про їхню атмосферу. Коли зірка починає ховатися за планетою, що частина її світла проникає у верхні шари атмосфери. Саме це і сталося під час затемнення Ураном зірки HIP 16271. Таким чином вчені за допомогою світла зірки, що потрапило в атмосферу Урану, змогли отримати важливі зведення про її структуру на різній висоті.

Вчені зібрали нові дані про температуру, щільність і тиск верхньої частини атмосфери Урану, що допоможе краще зрозуміти, як влаштована інша частина атмосфери, а також поліпшить розуміння особливостей крижаного гіганта, таких як його рух і кільця.

Уран є сьомою планетою Сонячної системи і називається крижаним гігантом Фото: NASA

Астрономи хочуть використовувати нові дані, щоб визначити, як енергія рухається в атмосфері Урану і що змушує верхні шари атмосфери бути нез'ясовно гарячими. Також дані будуть використані для більш точного визначення орбіти Урана навколо Сонця.

За словами вчених, існує велика невизначеність у положенні та орбіті Урана. Зокрема, точне розташування крижаного гіганта має точність лише всього лише в 160 км. Звісно, ця планета перебуває на відстані 3 млрд км від нас і це може здатися дрібницею, але це важливо для астрономічних спостережень або для відправки нового космічного апарату. Вченим би не хотілося, щоб зонд пролетів повз Уран.

Астрономи кажуть, що атмосфери газових і крижаних гігантів Сонячної системи, тобто Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна, є винятковими атмосферними лабораторіями, оскільки у цих планет немає твердої поверхні. Це дає змогу вивчати утворення хмар, шторми та режими вітру без ефектів, які створює поверхня.

Поки що NASA не планує відправлення зонда до Урану, хоча багато астрономів наполягають на тому, що ця місія матиме величезне значення для кращого розуміння найбільших планет Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили не зовсім звичайну зірку, яка мчить з величезною швидкістю через нашу галактику. Але походження цієї зірки залишається загадкою, хоча є гіпотеза, яка змінює уявлення про народження найекстремальніших зірок.

Також Фокус писав про те, що вчені створили новий сплав на основі міді, який міцніший за сталь, витримує дуже високу температуру і може змінити надзвукові літаки.