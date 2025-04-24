Ця зірка може розірвати нас на атоми, і ніхто не знає, звідки вона взялася: що відомо

Астрономи виявили, що зірка з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті летить через нашу галактику Чумацький Шлях зі швидкістю приблизно 177 000 км/год. Найсильніше магнітне поле цієї зірки може розірвати тіло людини на атоми, і вчені вважають, що цей об'єкт з'явився не так, як очікувалося.

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Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Live Science.

Загадковою зіркою, що летить з величезною швидкістю через нашу галактику, є магнетар під назвою SGR 0501+4516. Магнетари — це нейтронні зірки з найпотужнішим магнітним полем у Всесвіті. Нейтронні зірки — це залишки масивних зірок, що вибухнули надновою, які являють собою об'єкт діаметром приблизно 20 км з масою приблизно, як у Сонця. Це означає, що нейтронні зірки є найщільнішими космічними об'єктами після чорних дір.

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SGR 0501+4516 — це один із лише 30 магнетарів, виявлених у Чумацькому Шляху, і цю зірку астрономи вперше побачили 17 років тому, коли вона перебувала на відстані приблизно 15 000 світлових років від нас. Тепер же вчені провели аналіз даних, пов'язаних із подальшими спостереженнями за магнетаром, проведених космічними телескопами Габбл і Gaia, і виявили щось дивне. Виявилося, що SGR 0501+4516 летить через нашу галактику з набагато більшою швидкістю, ніж очікувалося.

Магнетари — це нейтронні зірки з найпотужнішим магнітним полем у Всесвіті. Ілюстрація Фото: space.com

Магнітне поле магнетара SGR 0501+4516, згідно з розрахунками, приблизно в 100 трильйонів разів потужніше за магнітне поле нашої планети. Якщо ця зірка наблизиться до Землі на відстань приблизно 1000 км, то вона може своїм магнітним впливом розірвати тіла всіх людей на атоми. Але астрономи вважають, що цей магнетар не наблизиться до Сонячної системи.

Нове відкриття астрономів кидає виклик розумінню походження магнетарів. Досі вчені вважали, що вони виникають унаслідок вибухів наднових, коли вмирають звичайні масивні зірки. Вважалося, що саме так і з'явився магнетар SGR 0501+4516, який спочатку виявили поруч із залишком наднової. Це об'єкти з пилу і газу, які нагадують туманності.

Досі вчені вважали, що вони виникають унаслідок вибухів наднових, коли помирають звичайні масивні зірки. Вважалося, що саме так і з'явився магнетар SGR 0501+4516. Ілюстрація Фото: сверхновая

Але автори нового дослідження виявили, що магнетар рухається занадто швидко і в неправильному напрямку, щоб виникнути внаслідок вибуху наднової. При цьому вчені з'ясували, що поруч немає інших залишків наднових, з якими можна було б пов'язати загадковий магнетар.

Астрономи поки точно не можуть пояснити, як з'явився SGR 0501+4516. Але є одна гіпотеза, яка свідчить, що цей магнетар міг з'явитися в результаті сильного стиснення під дією гравітації зірки, що належить до типу білий карлик. Це маленькі зірки, які виникають після смерті схожих на Сонце зірок.

Учені вважають, що за певних умов білі карлики не вибухають і не зникають, коли набирають занадто багато маси, а перетворюються на нейтронні зірки. Ілюстрація Фото: NASA

Учені вважають, що за певних умов білі карлики не вибухають і не зникають, коли набирають надто багато маси, а перетворюються на нейтронні зірки. Автори дослідження вважають, що магнетар SGR 0501+4516 міг з'явиться саме так. Але для точної відповіді необхідні додаткові дані.

Якщо цю гіпотезу буде підтверджено, то це змінить уявлення вчених про те, яким чином можуть виникати одні з найбільш екстремальних зірок у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, фізики виявили рекордну частинку найдорожчої речовини у світі. Вчені вперше виявили найважчу частинку антиматерії. Це відкриття допоможе наблизитися до розгадки таємниці переважання звичайної матерії над антиматерією у Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що фізики запропонували нову теорію еволюції Всесвіту, яка вказує на те, що Великий вибух був не єдиний, були й інші швидкі вибухи.