Фізики спростовують теорію Великого вибуху: із Всесвітом відбувається те, що складно уявити

Нова теорія фізиків припускає, що насправді існував не один Великий вибух, який дав початок Всесвіту, а кілька дуже швидких вибухових подій. Згідно з теорією, ці вибухи тривають і зараз, а Всесвіт еволюціонує і розширюється завдяки їм. При цьому необхідності в існуванні темної матерії і темної енергії немає. Але не все так просто.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Classical and Quantum Gravity, пише Interesting Engineering.

Згідно з переважною теорією, Всесвіт народився внаслідок Великого вибуху, коли з точки сингулярності (такі, як вважається, існують усередині чорних дір) виникала вся матерія та енергія, що заповнюють космос.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Також фізики вважають, що одразу після Великого вибуху почалося швидке розширення Всесвіту, а потім виникла загадкова сила, відома як темна енергія, що надала (і надає досі) прискорення цьому розширенню.

Ще вчені вважають, що одним із головних елементів для формування структури Всесвіту є темна матерія, яка займає приблизно 85% усієї матерії, але її не можна побачити напряму, адже вона не взаємодіє зі світлом.

Нова теорія фізиків кидає виклик теорії Великого вибуху і теоріям, що описують темну матерію і темну енергію. Вчені вважають, що Всесвіт зростає не за рахунок одного початкового вибуху, а за рахунок незліченних швидких вибухових подій, які називаються тимчасовими сингулярностями.

Теорія припускає, що кожен такий вибух викидає в простір свіжу енергію і матерію, що дає змогу формувати зірки, галактики і всю космічну структуру. Тому вчені вважають, що темна матерія і темна енергія не потрібні. Фізики називають тимчасові сингулярності справжнім двигуном космічної еволюції, що суперечить стандартній космологічній моделі Всесвіту.

Нова теорія фізиків припускає, що насправді існував не один Великий вибух, що дав початок Всесвіту, а кілька дуже швидких вибухових подій Фото: Futurism

Тобто ця теорія припускає, що Всесвіт зростає і розвивається не за рахунок темної матерії, темної енергії та одноразової вибухової події, а за ці стоять часові сингулярності, які впливають на весь простір.

Але ці сингулярності дуже складно виявити, адже високоенергетичні вибухи відбуваються дуже швидко, а потім так само швидко зникають. При цьому вчені кажуть, що їхня теорія не порушує законів збереження маси та енергії.

Фізики вважають, що тимчасові сингулярності, які охоплюють увесь простір, виступаючи за замінники темної матерії, також створюють те, що відомо, як негативний тиск. Це форма щільності енергії, схожа на темну енергію. Ця сила протидіє гравітації і змушує Всесвіт розширюватися з прискоренням.

При цьому вчені уточнюють, що темна матерія і темна енергія не існують постійно, а з'являються тільки в короткі моменти, коли матерія і енергія рівномірно заповнюють Всесвіт, за винятком невеликих просторових коливань, які зрештою переростають у галактики та інші структури. За межами цих швидкоплинних моментів темна матерія і темна енергія повністю відсутні.

Тепер учені мають намір підтвердити свою теорію за допомогою спостереження за космосом.

Як уже писав Фокус, телескоп за $10 млрд виявив знищувача матерії в галактиці з дивною назвою. Астрономи вважають, що в центрі всіх великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри, які знищують навколишню матерію, шляхом поглинання. Багато спроб знайти таку чорну діру в спіральній галактиці Південна Вертушка так і не увінчалися успіхом. Тепер же вчені вважають, що знайшли рішення давньої загадки і виявили відсутню надмасивну чорну діру.

Також Фокус писав про те, що вперше за 2 млн років до Сонця наблизилася невелика комета, яку виявили лише кілька тижнів тому. Спостереження показують, що ця комета не пережила зустріч із нашою зіркою.