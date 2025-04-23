Физики опровергают теорию Большого взрыва: со Вселенной происходит то, что сложно представить

Новая теория физиков предполагает, что на самом деле существовал не один Большой взрыв, давший начало Вселенной, а несколько очень быстрых взрывных событий. Согласно теории, эти взрывы продолжаются и сейчас, а Вселенная эволюционирует и расширяется благодаря им. При этом необходимости в существовании темной материи и темной энергии нет. Но не все так просто.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Classical and Quantum Gravity, пишет Interesting Engineering.

Согласно преобладающей теории, Вселенная родилась в результате Большого взрыва, когда из точки сингулярности (такие, как считается, существуют внутри черных дыр) возникала вся материя и энергия, заполняющие космос.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Также физики считают, что сразу после Большого взрыва началось быстрое расширение Вселенной, а затем возникла загадочная сила, известная как темная энергия, которая придала (и придает до сих пор) ускорение этому расширению.

Еще ученые считают, что одним из главных элементов для формирования структуры Вселенной является темная материя, которая занимает примерно 85% всей материи, но ее нельзя увидеть напрямую, ведь она не взаимодействует со светом.

Новая теория физиков бросает вызов теории Большого взрыва и теориям, описывающим темную материю и темную энергию. Ученые считают, что Вселенная растет не за счет одного начального взрыва, а за счет бесчисленных быстрых взрывных событий, которые называются временными сингулярностями.

Теория предполагает, что каждый такой взрыв выбрасывает в пространство свежую энергию и материю, что позволяет формировать звезды, галактики и всю космическую структуру. Поэтому ученые считают, что темная материя и темная энергия не требуются. Физики называют временные сингулярности настоящим двигателем космической эволюции, что противоречит стандартной космологической модели Вселенной.

Новая теория физиков предполагает, что на самом деле существовал не один Большой взрыва, давший начало Вселенной, а несколько очень быстрых взрывных событий Фото: Futurism

То есть эта теория предполагает, что Вселенная растет и развивается не за счет темной материи, темной энергии и одноразового взрывного события, а за эти стоят временные сингулярности, которые влияют на все пространство.

Но эти сингулярности очень сложно обнаружить, ведь высокоэнергетические взрывы происходят очень быстро, а затем так же быстро исчезают. При этом ученые говорят, что их теория не нарушает законы сохранения массы и энергии.

Физики считают, что временные сингулярности, охватывающие все пространство, выступая в качестве заменителей темной материи, также создают то, что известно, как отрицательное давление. Это форма плотности энергии, похожая на темную энергию. Эта сила противодействует гравитации и заставляет Вселенную расширяться с ускорением.

При этом ученые уточняют, что темная материя и темная энергия не существуют постоянно, а появляются только в короткие моменты, когда материя и энергия равномерно заполняют Вселенную, за исключением небольших пространственных колебаний, которые в конечном итоге перерастают в галактики и другие структуры. За пределами этих мимолетных моментов темная материя и темная энергия полностью отсутствуют.

Теперь ученые намерены подтвердить свою теорию с помощью наблюдения за космосом.

Как уже писал Фокус, телескоп за $10 млрд обнаружил уничтожителя материи в галактике со странным названием. Астрономы считают, что в центре всех больших галактик находятся сверхмассивные черные дыры, которые уничтожают окружающую материю, путем поглощения. Многие попытки найти такую черную дыру в спиральной галактике Южная Вертушка так и не увенчались успехом. Теперь же ученые считают, что нашли решение давней загадки и обнаружили недостающую сверхмассивную черную дыру.

Также Фокус писал о том, что впервые за 2 млн лет к Солнцу приблизилась небольшая комета, которую обнаружили всего несколько недель назад. Наблюдения показывают, что эта комета не пережила встречу с нашей звездой.