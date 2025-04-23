Такое бывает раз в жизни: впервые за 2 млн лет можно увидеть в небе уникальный объект (фото)

Кометы, состоящие из льда, замороженных газов и камней, не всегда могут пережить близкую встречу с Солнцем. Эти ледяные объекты могут развалиться на части и именно это, как считают астрономы, произошло с недавно обнаруженной кометой C/2025 F2 (SWAN). Хотя ее остаток еще можно будет увидеть в ночном небе.

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Об этом пишет CNN.

Американские астрономы заявили, что новая комета C/2025 F2 (SWAN), вероятно, распалась на части так и не успев подлететь к Солнцу на самое близкое расстояние. На это указывают наблюдения с помощью наземных телескопов. Ученые считают, что недавнее внезапное повышение яркости кометы было как раз связно с тем, что она уже не является цельным объектом. После нее вероятно остались обломки, а также облако пыли и газа, которые еще можно убудет увидеть в конце апреля и в начале мая в ночном небе, прежде, чем они полностью исчезнут.

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Комета C/2025 F2 (SWAN) была обнаружена в начале апреля 2025 года и сразу привлекла повышенное внимание астрономов, ведь ее приближение к Солнцу стало событием, которое можно увидеть лишь в раз в жизни. Расчеты ученых показали, что новая комета прилетела во внутреннюю часть Солнечной системы из Облака Оорта, структуры на краю Солнечной системы, где находятся миллионы ледяных объектов. Ученые считают, что эта комета приблизилась к Солнцу впервые за 2,1 млн лет. Но это приближение для нее закончилась катастрофой.

Американские астрономы заявили, что новая комета C/2025 F2 (SWAN), вероятно, распалась на части так и не успев подлететь к Солнцу на самое близкое расстояние Фото: Live Science

Стоит сказать, что астрономы прогнозировали, что ближе всего к Солнцу комета C/2025 F2 (SWAN) будет находиться 1 мая, после чего она должна была начать обратное путешествие к месту своего происхождения.

Астрономы прогнозировали, что ближе всего к Солнцу комета C/2025 F2 (SWAN) будет находиться 1 мая, после чего она должна была начать обратное путешествие к месту своего происхождения Фото: Live Science

Астрономы говорят, что резкое снижение яркости кометы C/2025 F2 (SWAN), вероятно, указывает на то, что она не пережила сильного влияния тепла Солнца и распалась на фрагменты, хотя еще нужны дополнительные наблюдения, чтобы это подтвердить.

Резкое снижение яркости кометы C/2025 F2 (SWAN), вероятно, указывает на то, что она не пережила сильного влияния тепла Солнца и распалась на фрагменты Фото: Live Science

Когда кометы приближаются к Солнцу, их лед начинает таять и возникает газовое облако вокруг кометы, известное как кома, а также кометный хвост. Кома и хвост отражают солнечный свет, что делает комету яркой. Но чем больше льда тает, чем менее яркой становится комета. Ученые считают, что от кометы C/2025 F2 (SWAN) осталось лишь облако пыли, которое вскоре также исчезнет.

Более крупные кометы в основном не распадаются во время приближения к Солнцу, но комета C/2025 F2 (SWAN) имеет небольшой размер, говорят ученые. Такие кометы вращаются очень быстро и часто разлетаются на части.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новую планету, которая распадается на части и имеет хвост, как у кометы, длиной 9 млн км. Эта уникальная планета может помочь ученым выяснить из чего состоят планеты земной группы за пределами Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance нашел на Марсе "Холм черепа" и он находится не на своем месте. Марсоход NASA во время исследования Марса наткнулся на необычный камень.