Марсоход Perseverance нашел на Марсе "Холм черепа": он находится не на своем месте (фото)

Марсоход NASA Perseverance во время исследования Марса наткнулся на необычный камень. Открытие было сделано на одном из склонов Холма ведьмы Хейзел (Witch Hazel Hill), который располагается на краю кратера Езеро.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

На прошлой неделе марсоход спустился в район Холма ведьмы Хейзел. С орбиты NASA увидело на поверхности Марса несколько светлых и темных полос, отправив туда марсоход, чтобы получше рассмотреть регион.

Камень "Холм черепа" Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В исследуемом районе марсоход обнаружил камни, которые видимо, "появились в каком-то другом месте" и были перенесены в эту область. Ученые предполагают, что нашли на поверхности Марса так называемые "плавающие камни", которые часто находят не на своих местах.

Один камень, который команда сочла самым выделяющимся, назвали "Холм черепа".

"Этот плавающий камень очень контрастирует с окружающей более светлой местностью и своей угловатой поверхностью. В камне можно рассмотреть несколько ямок, а также на снимке можно заметить шарики в окружающем реголите", — написала аспирантка Университета Пердью Маргарет Дин в блоге NASA.

Исследователи выдвинули несколько теорий о том, как необычный камень оказался там, где его нашли. Во-первых, камень может оказаться метеоритом, который упал на поверхность Марса. Подобные метеориты уже находил марсоход Curiosity в кратере Гейла.

Но внешний вид может быть обманчивым. Ранее ученые выяснили, что метеориты из кратера Гейла содержат большое количество железа и никеля. В это же время анализ камней в районе Холма ведьмы Хейзел предполагает, что они не имеют метеоритного происхождения.

"В качестве альтернативы, "Холм Черепа" может быть магматической породой, выветренной из близлежащего обнажения или выброшенной из ударного кратера. На Земле и Марсе железо и магний являются одними из основных компонентов магматических пород, которые образуются при охлаждении магмы или лавы. Эти породы могут включать темноокрашенные минералы, такие как оливин, пироксен, амфибол и биотит. К счастью для нас, у марсохода есть приборы, которые могут измерять химический состав пород на Марсе", — добавляет эксперт.

Команда марсохода планирует изучить найденную необычную породу, чтобы получить ответ, откуда в этой местности появились "плавающие камни".

Напомним, Perseverance сделал необычную находку. Исследователи обнаружили горную породу, которая непохожа ни на один другой марсианский камень.